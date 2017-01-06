Başbakan Yıldırım'a şiirle hakarete dava

Başbakan Yıldırım'a, bir dergide yer alan şiirinde hakaret ettiği öne sürülen şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'a, Milli Çözüm dergisinde yayımlanan şiirinde hakaret ettiği öne sürülen şüpheli Ali Çağıl hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından hazırlanan iddianamede, Milli Çözüm dergisinin Temmuz 2016 tarihli sayısının incelendiği belirtildi.



İddianamede, "Şiirdeki ifadelerin tamamında Binali Yıldırım'ın Başbakanlık makamına gelişiyle ilgili kendisini aşağılayan, dalga geçen, halkın gözünde küçük düşürmeye neden olacak ifadelerin kullanıldığı belirlenmiştir. Şiirde, Başbakanı halk nezdinde küçük düşürme ve saygınlığının yok edilmesinin amaçlandığı tespit edilmiştir." denildi.



Gazetecilerin ve yazarların ülkede meydana gelen siyasi olaylarla ilgili yorum yapma hakkına sahip olduğu vurgulanan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:



"Ancak bu hak kullanılırken yapılan yorumun kişiyi küçük düşürecek, onuruna karşı kötü etkiye sebep olacak, onu ve saygınlığını düşürecek, halkın karşısında kötü bir imaj çizecek ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. Basın özgürlüğünden hareketle bir ülkenin Başbakanı'nı küçük düşürecek, halkın önünde onur ve saygınlığını zedeleyecek ifadelerin basının toplumu aydınlatma, haber verme kapsamında değerlendirilemeyeceği, Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde belirtilen ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kabul görmeyeceği, bu sebeple Türk milletini, cumhuriyetini ve TBMM'yi alenen aşağılama suçu nedeniyle fezleke yazılarak, soruşturma izni istenmiştir."



Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini aşağılama" suçu için soruşturma izni verilmediği anlatılan iddianamede, Başbakan Binali Yıldırım'ın şahsına yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle evrakın ifasının yapılması yazısının gönderildiği bildirildi.



Dosya değerlendirildiğinde şüpheli Çağıl'ın yazdığı şiirde kullandığı ifadeler ile üzerine atılı suçu işlediği kaydedilen iddianamede, şiirin Başbakan'ın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu aktarıldı.



İddianamede, Çağıl'ın "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Çağıl'ın yargılanmasına, ilerleyen günlerde Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.