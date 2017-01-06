Başbakan Yıldırım yaralıları ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliyede görevli Musa Can'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu, olayda yaralananları da hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile kente gelen Yıldırım, terör saldırısında şehit olan İzmir Adliyesinde görevli Musa Can'ın Karabağlar ilçesinde, polis memuru Fethi Sekin'in ise Bayraklı ilçesindeki evlerine taziye ziyaretinde bulundu.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören yaralıları da ziyaret eden Başbakan Yıldırım ve bakanlar, daha sonra İzmir Emniyet Müdürlüğüne geçti.



İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'dan saldırıya ilişkin bilgi alan Yıldırım'ın, olay sırasında PKK'lı iki teröristi etkisiz hale getiren polislerle de görüştüğü öğrenildi.



Başbakan Yıldırım ve bakanlara ziyaretlerinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir milletvekilleri ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican eşlik etti.



Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.