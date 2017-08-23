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Başbakan Yıldırım Vietnam'da

Başbakan Yıldırım Vietnam'da

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc tarafından resmi törenle karşılandı.
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Gündem 23 Ağustos 2017 - 09:22

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