Başbakan Yıldırım: Soydaşlarımızın derdi bizim derdimiz

Başbakan Yıldırım, "Yunanistan ve Türkiye, iki komşu ülke. Birlikte yapacağımız çok şey var. İlişkilerin geliştirilmesinin en önemli çıkış noktası da soydaşlarımız. Sizlerin derdi, bizim derdimiz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ın Gümülcine kenti yakınlarındaki Kurcalı köyünde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftarda Batı Trakyalı Türklerle bir araya geldi.



Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında iftar vesileyle Batı Trakya Türkleri ile bir araya gelmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.



Yunanistan ve Türkiye'nin birlikte yapacağı çok şey bulunduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Yunanistan ve Türkiye, iki komşu ülke. Birlikte yapacağımız çok şey var. Bu ilişkilerin geliştirilmesinin en önemli çıkış noktası da siz soydaşlarımız. Siz Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Onun için değerli soydaşlarımız sizlerin buradaki mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Sizlerin derdi, bizim derdimiz."



"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"



Yunanistan ile diyalog süreci 1999'da başladığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:



"O günden bugüne ilişkilerimizde önemli gelişmeler oldu. Ticaret, ekonomi, turizm, ulaştırma alanında iş birlikleri gelişti. Bu dönemin en büyük kazanımlarından biri de diyalog sürecinin bir alternatifinin olmadığı ve sorunların zaman içinde çözümünün ilişkilerin gelişmesine bağlı olduğunu bize göstermesidir. Yunanistan ile aramızdaki sorunları görüşmeler yoluyla çözme ve ilişkilerimizi olumlu gündem temelinde ilerletme çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Çabalarınızın yanında olmaya devam edeceğiz"



Ramazan ayının, birlik, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"Şartlar ne kadar zor olursa olsun, ne kadar olumsuzluklar mevcut olursa olsun hep birlik, beraberlik içinde hareket etmek durumundayız. Tabii ki dünyada yaşanan ekonomik krizden, bu bölgede yaşanan ekonomik krizden sizlerin de etkilendiğini biliyoruz ancak soydaş girişimcilerimizin de kendi bölgelerinde kalkınmaya, istihdama katkı sağlayacak projeler geliştirmesi önem taşıyor. Tütün, pamuk, hayvancılık gibi geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra katma değer oluşturacak, soydaş toplumun ufkunu genişletecek çeşitli projeler için gayret gösterilmesi şüphesiz çok büyük yarar sağlayacak. Türkiye olarak bizler bu türlü çabalarınızın yanında olmaya, katkı sağlamaya devam edeceğiz."



İftar yemeğine Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümülcine ve İskeçe Seçilmiş Müftüleri, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Başbakan Binali Yıldırım iftar yemeğinin verildiği köy meydanına gelişinde Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği eşliğinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yıldırım, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Gümülcine ve İskeçe müftülerini kabul etti



Başbakan Binali Yıldırım, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile seçilmiş Gümülcine ve İskeçe müftülerini kabul etti.



Yıldırım, Gümülcine Başkonsolosluğunda, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile halk tarafından seçilen İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ile bir araya geldi.



Basına kapalı kabul, 40 dakika sürdü.



KOZLUBEKİR'DE TERAVİH NAMAZI



Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun köyü Kozlukebir'de teravih namazı kıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.



Yıldırım, Gümülcine yakınındaki Kurcalı köyünde Batı Trakya Türkleri ile iftar yaptıktan sonra Müezzinoğlu'nun köyü Kozlukebir'e geçti.



Başbakan Yıldırım, beraberindeki Bakan Müezzinoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve vatandaşlarla teravih namazı kıldı.



Teravihin ardından vatandaşlara hitap eden Yıldırım, şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı Batı Trakya Türklerine teşekkür etti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu'nun doğduğu, okuduğu topraklarda bulunduklarını hatırlatan Yıldırım, Müezzinoğlu ile 65. Hükümet'te ülkenin geleceği ve refahı için çalıştıklarını belirtti.

"Sorunların çözümü konusunda takibimizi sürdürüyoruz."



Bu topraklara doğup büyüyen, buranın havasını soluyan insanların öncelikle Yunanistan vatandaşı, aynı zamanda da Müslüman soydaşlar olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Ait olduğunuz ülkenin bir ferdi olarak, geleceğiniz ve ülkenin geleceği için gereken gayreti gösterirken diğer yandan da inancınızın ve kültürünüzün geçmişten geleceğe taşınması için gerekli mücadeleyi vereceksiniz. Gerek Cumhurbaşkanımız gerek biz, gerekse bakanlarımız her seviyede yaptığımız temaslarda bir yandan Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin nasıl daha ileriye götürülebileceğini konuşurken diğer yandan sizlerin sorunlarını da en üst düzeyde gündeme getiriyoruz. Sorunların çözümü konusunda takibimizi sürdürüyoruz."



Başbakan Yıldırım, mübarek ramazan ayının son günlerine gelindiğini anımsatarak, soydaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.



AMANİTİS'İ KABUL ETTİ



Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanitidis'i kabul etti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Kozlukebir köyünde Yannis Amanitidis ile görüştü.



Kabulde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.