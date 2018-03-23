Başbakan Yıldırım Soruları Cevapladı

Başbakan Yıldırım cuma namazı sonrası soruları yanıtladı.

Yıldırım, "Bir şekilde tasvip etmediğimiz Kuzey Irak refarandumu sonrasında hava sahası kapanmıştı. Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibariyle açıyoruz. Erbili kapsayacak, Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak" dedi.

Başbakan Yıldırım, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım'dan satırbaşları şöyle:

(Patriot füzesi) Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO’nun sınırları Türkiye’nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye’nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye konusunda bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir. Bu yüzden patriotlar ve NATO’yla uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400’lerin alternatifi değildir. Türkiye bu konuda zaten kararını vermiştir. Bu Patriot konusunda düşüncelerimizi ortadan kaldırmıyor.

(FETÖ Borsası iddiası) Arkadaşımızla Hayati Yazıcı Bey görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyekün olarak başına en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur.

Kaynak: Ajanslar