Başbakan Yıldırım Singapur'da

Başbakan Yıldırım, resmi ziyaret için bulunduğu Singapur'da, yarın Cumhurbaşkanı Yam ve Başbakan Loong ile bir araya gelecek.

Başbakan Yıldırım, Singapur Başbakanı Loong'un daveti üzerine Singapur'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, iki günlük resmi ziyaretinin ilk gününde Başbakan Loong ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra Singapur Cumhurbaşkanı Yam ile bir araya gelecek. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Singapur ile yeni iş birliği imkanları ele alınacak, ikili siyasi, ekonomik, kültürel iş birliği, terörizmle mücadele ile diğer bölgesel ve uluslararası gelişmeler etraflıca değerlendirilecek.



Başbakan Yıldırım, Türk ve Singapur iş çevrelerinin bir araya geleceği Türkiye-Singapur İş Forumunda hitap edecek.



Yıldırım, Singapur'u ziyaret eden yabancı devlet ve hükümet liderlerini, fikir önderleri ve alanında lider şahsiyetleri buluşturan üst düzey bir etkinlik olan geleneksel "Singapore Lecture" konferansına konuşmacı olarak katılacak.



"Singapore Lecture" konferansıyla Singapurlu kamu ve özel sektör karar alıcılarının, dünyanın önde gelen isimlerinden, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında bilgi alması hedefleniyor. 1980 yılından beri düzenlenen etkinlikte, son olarak mart ayında Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından bir konferans verilmişti.



Başbakan Yıldırım, ziyaret kapsamında, Singapur Ulusal Orkide Bahçesi'nde düzenlenecek orkide isimlendirilme törenine katılacak.