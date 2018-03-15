Başbakan Yıldırım: Yıkıcı akımlara karşı ortak mücadele kesinlikle şart

Başbakan Binali Yıldırım 6. Bakü Küresel Forumu açılış törenin de Yabancı düşmanlığına karşı ortak mücadelenin şart olduğunu vurguladı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bölgesel ve küresel anlamda daha fazla iş birliğine ihtiyaç var. Yıkıcı akımlara karşı ortak mücadele şart" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Bir ülkenin fazla kalkınması hemen yanı başındaki ülkenin kalkınamaması küresel krizin kaynaklarındandır. Kalıcı bir toplumsal ahenk için toplumların ayrıştıran değil zenginleştiren bir husus olduğunu görmek gerek.

Yabancı düşmanlığına karşı ortak mücadele şart.

Türkiye, medeniyetlerin dinlerinin buluştuğu Asya- Avrupa arasında yüzyıllardır buluşma noktasıdır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi büyük bir coğrafyayı ilgilendiren bir projedir.

BM'DE REFORM ŞART

Rekabetin değil sorun çözmeyi esas alan bir Birleşmiş Milletler reformunun artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu da gün gibi ortadadır.

Bir yandan insanlar ölüyor, kimyasal gazlar kullanılıyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ülkelerin birbiriyle rekabeti uğruna bu insanlık dramına gerekli cevabı veremiyor, bu vahşeti durduramıyor.

(Yukarı Karabağ sorunu) Birçok uluslararası örgüt, organizasyon bu haksızlığı kabul ettiği halde, bunun düzelmesi gerektiğini ifade ettiği halde maalesef bu konuda gerekli adımlar atılamamıştır. Eminim ki eninde sonunda hak yerini bulacaktır ve yanlış yapanlar bunun karşılığını bir şekilde görecektir.