Başbakan Yıldırım o müjdeyi verdi hesaplara yatacak

Başbakan Yıldırım, Manisa'da yaptığı konuşmada çiftçilere yapılacak mazot desteğinin bu ay içinde hesaplara yatacağını duyurdu.

Yerel seçimlerde Manisa'nın anahtarını isteyen Başbakan Binalı Yıldırım, "Manisa 15 Temmuz'da da FETÖ alçaklarına karşı demokrasiyi savunan şehirdir.

Şimdi yeni bir tarih yazmaya ve 2019 yılında kentin anahtarını AK Parti'ye getirmeye hazır mısınız?" dedi. Seçim ittifakı ile ilgili de konuşan Yıldırım, "Eğer yerli ve milli iseniz buyurun cumhur ittifakına. Bu bayrak altında herkese yer var" ifadesini kullandı.

Başbakan, Manisa'da yaptığı konuşmada çiftçilere yapılacak mazot desteğinin bu ay içinde hesaplara yatacağını duyurdu.

HESAPLARA MAZOT PARALARINI YATIRIYORUZ, MART SONUNA KADAR HERKES ALACAK

Bu sene de üzümü yine yavrularımıza okullarda besleyici olarak vereceğiz. Bunun da kararını aldık. Manisa'ya son 16 yılda 1.5 milyardan fazla tarım desteği verdik.

Mazotun yarısı sizden yarısı bizden, şimdi hesaplara mazot paralarını yatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Mart sonuna kadar herkes alacak.