Başbakan Yıldırım: İki ülke birlikte çalışacak

Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısında, "Her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca birtakım tatbikatları gerçekleştirecekler." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Terörün günümüzde önemli tehditlerden birisi olduğunu göz önüne aldığımızda havaalanlarının güvenliği, havaalanlarına gelen giden yolcuların terörle bağlantısının olup olmadığı veya terörist ataklara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığının teyit edilmesi amacıyla karşılıklı havaalanlarının güvenliği konusunda her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca birtakım tatbikatları gerçekleştirecekler." dedi.



Başbakan Yıldırım ile İngiltere Başbakanı Theresa May, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Toplantıda konuşan Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı May ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



May ile ikili ilişkileri etraflıca görüşme ve konuşma fırsatı bulduklarını ifade eden Yıldırım, başta güvenlik olmak üzere ekonomi alanında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi konusunda, kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bu konularda her iki tarafın da ortak iradenin mevcut olduğunu teyit ettiğini belirtti.



Bu iradenin somutlaştırılmasında, 2010'da Türkiye ile Birleşik Krallık arasında stratejik ortaklık kurulması hedefine yönelik gerçekleştirilen görüşmenin çerçeve ve yol göstericiliğinin esas alındığını bildiren Yıldırım, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın, ekonomilerinin entegre, ulusal güvenlikleri de sıkı sıkıya ilişkili olduğunu söyledi.



İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın kuvvetli bir zemine sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu ortaklığı, günümüzdeki şartlar ve bölgesel olayları da dikkate alarak hem ikili hem de küresel anlamda kapsamlı bir boyuta taşıma konusunda iradelerini ifade ettiklerini aktardı.



- "İKİ ÜLKE YENİ BİR SAVAŞ UÇAĞI GELİŞTİRME PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞACAK"



Başbakan Yıldırım, savunma sanayisi alanında iş birliğininin daha ileriye taşınması için Milli Muharip Uçak Projesi'ni geliştirmeye yönelik Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) ile İngiliz savunma devi BAE Systems arasında çerçeve sözleşme imzalandığını bildirdi.



Sözleşmeyle her iki firmanın karşılıklı olarak yeni bir tip savaş uçağı geliştirme projesi üzerinde çalışacaklarını belirten Yıldırım, teknoloji, bilgi alışverişi, karşılıklı insan kaynak ve kapasitesinin artırılması konularında da ortak gayret göstereceklerini belirtti.



Milli Muharip Uçak Geliştirme Projesi'nin (TF-X) Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Birleşik Krallık hükümetinin desteklediği önemli bir proje olduğunu aktaran Yıldırım, projenin, savunma alanında her iki ülkenin gücünü daha ileriye taşıyacağına dikkati çekti.



Yıldırım, böylece Türkiye'den İngiltere'ye giden, İngiltere'den Türkiye'ye gelen yolcuların, daha güvenli seyahat etme imkanına kavuşacağını açıkladı.



- "BİRLEŞİK KRALLIK, TÜRKİYE'YE OLAN DESTEĞİNİ ANINDA GÖSTERDİ"



İngiltere Başbakanı May'in, görüşmelerde, hükümete yönelik desteğini bir kez daha dile getirdiğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu destek, birinci olarak 15 Temmuz'da ülkemizde yaşadığımız hain darbe girişimi ve bu darbe girişiminin hemen arkasından Birleşik Krallık'ın açık bir şekilde Türkiye'de demokrasiden, milli iradeden yana ortaya koyduğu net tavırdır. Gerek büyükelçi gerekse Birleşik Krallık hükümeti, üst düzey yetkilileri bu konuda dayanışmasını, Türkiye'ye olan desteğini anında göstermiş ve bu surette Türk halkının doğrusu sevgisini, desteğini kazanmıştır. Bunun için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."



Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG ve DHKP-C başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Bir sürü terör örgütü var, bir gün biri çıkıyor sonra onu yok ediyorsunuz, başka bir kısaltma isimle bir başkası daha çıkıyor. Dolayısıyla ne kadar kılık, isim değiştirirse değiştirsinler icraatları, yaptıkları alçaklık değişmiyor." diye konuştu.



Yıldırım, görüşmede, terörle mücadeleyi anlatma fırsatı bulduklarını, bu konuda da Suriye başta olmak üzere Irak'ta ve bölgede, DEAŞ başta olmaz üzere her türlü terör örgütüne karşı daha fazla iş birliği yapılması gerektiği konusunda tam bir mutabakat sağladıklarını bildirdi.



- "HUKUKUN İÇERİSİNDE GEREĞİNİN YAPILMASINI TALEP ETTİK"



Yıldırım, "15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü konumunda olan Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'de de bilinen faaliyetleri var. Bu faaliyetler konusunda kendisine bilgi aktarma fırsatımız oldu. Bu suç örgütünün uzantılarına hukukun içerisinde gereğinin yapılmasını da Sayın Başbakan'dan talep ettik." dedi.



- "BİZİM DE ARZUMUZ, KIBRIS'TA BİR ÇÖZÜME ULAŞILMASI"



Kıbrıs konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Yıldırım, bugünlerde Kıbrıs'ta bir çözüm arayışının bütün hızıyla devam ettiğini vurguladı.



Başbakan Yıldırım, "Bizim de arzumuz, Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılmasıdır. Tabii çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı, adil olmalı, iki kesimliliğe dayanmalı ve kalıcı olmalıdır. Bu konuda garantör devletlerden Birleşik Krallık ve Türkiye olarak en fazla memnun olacak bizleriz." ifadesini kullandı.



Yıldırım, Kıbrıs'ta yaşayan insanların güvenliğinin garanti altına alınması, geçmişte yaşanan olayların tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bunun da yolu, var olan güvenlik ve garantilerin devam etmesinden geçiyor. Bu görüşlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Bölgede, Suriye'de, Irak'ta otorite boşluğundan kaynaklı terör faaliyetlerine karşı iş birliğini, ilgili diğer bütün ülkelerle beraber daha da artırılması ve bu karışıklıklardan dolayı orada, ölümlere son verilmesi, ayrıca mülteciler konusunun sadece birkaç ülkenin meselesi değil bütün insanlığın sorunu olduğu bilincinden hareketle Türkiye'nin bu konuda aldığı sorumluluğa bütün ülkelerin güçleri oranında ortak olmasının gerekli olduğunu da ifade ettik, bu görüşlerimizi de paylaştık."