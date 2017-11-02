Başbakan Yıldırım, İETT Futbol Takımı'nı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, dünya şampiyonu İETT Futbol Takımı'nı İstanbul'da kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, dünya şampiyonu İETT Futbol Takımı'nı İstanbul'da kabul etti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, dünkü, Milli Savunma Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninin ardından Yıldırım, İETT Futbol Takımı ile bir araya geldi.



Yıldırım, futbolcu ve takım yöneticilerini başarılarından dolayı tebrik etti.



Kabule, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile İETT Genel Müdürü Arif Emecen de katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem kaptanlığını yaptığı İETT Futbol Takımı, Everton'da 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan 2017 Dünya Kurumsal Kupa Oyunları’nda (2017 World Corporate Cup Games) 4. kez dünya şampiyonu olma başarısı göstermişti.