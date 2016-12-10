Başbakan Yıldırım, İbadi ile görüştü

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, İbadi ile telefonda görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yaptıkları telefon görüşmesinde, DEAŞ'ın yanı sıra PKK terör örgütünün de hem Türkiye hem de Irak'ın güvenliğine ortak tehdit teşkil ettiği ve bu tehditle ortak mücadelenin şart olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Yapıcı ve samimi bir havada gerçekleşen görüşmede Yıldırım, Türkiye'nin, Irak'la her alanda ilişkilerin geliştirilmesine ve ilişkilerde yapıcı bir atmosferin tesis edilmesine önem atfettiğini belirtti. Bu bağlamda, Yıldırım ve İbadi, yakın ve doğrudan temasları geliştirmek ve sıklaştırmak konusunda mutabık kaldı.



Görüşmede Yıldırım, Türkiye'nin, Irak'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Musul ve diğer bölgelerde yürüttüğü mücadeleye desteğini teyit etti.



İki lider, DEAŞ'ın yanı sıra PKK terör örgütünün de hem Türkiye hem de Irak'ın güvenliğine ortak tehdit teşkil ettiği ve bu tehditle ortak mücadelenin şart olduğu konusunda görüş birliğine vardı.



Görüşmede, Türkiye'nin, Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin bu bağlamdaki yapıcı katkılarını ve tutumunu izah etti.



Öte yandan, Yıldırım, Türkiye'nin, Musul ve Telafer başta olmak üzere, Irak makamlarının, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenecek bölgelerde, bu terör örgütünün yeniden kök salmasına neden olabilecek, Iraklıların refah ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyerek yeni acılara ve göç dalgalarına sebebiyet verebilecek girişimleri engellemek için gereken tedbirleri aldığından emin olduğunu ifade etti.



Görüşmede, Irak Başbakanı İbadi de bu tedbirlerin halihazırda Irak makamları tarafından alındığını teyit etti. İbadi, bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.



Görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için gerekli iradenin her iki tarafta da mevcut olduğunu teyit eden iki lider, bu hedef doğrultusunda birtakım somut adımların atılması konusunda mutabık kaldı.