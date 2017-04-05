Başbakan Yıldırım, gençlerin sorularını yanıtladı

Başbakan Yıldırım, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtladı.



Meclisin seçime gittiğinde cumhurbaşkanın da seçime gideceğini belirten Yıldırım, "Cumhurbaşkanı karar alırsa Meclis de gidiyor. Bunu biz yeni getiriyoruz. Bu tamamen bizim yönetim geçmişimize, geleneğimize uygun bir denetim, denge kontrol mekanizmasıdır. Bununla neyi sağlayacağız ? Diyor ki 'Kardeşim uzlaşın'. Seçtik, 2 ay sonra seçime gidersen bu millet ne der ? 'Ne vardı su mu çıktı, istediğiniz her şeyi verdik. Niye seçime götürdün?' Meclis götürdüyse Meclisi, cumhurbaşkanı götürdüyse cumhurbaşkanını cezalandırır. Onun için milletin gücü hepsinin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ RAHATÇA İSTEDİĞİ OYU VERSİN"



Başbakan Yıldırım, değişikliği doğru bir şekilde anlatmak zorunda olduğunu söyleyerek, "Ben kimin nereye oy vereceğinin peşinde değilim. Rakam açıklamak oy vereceklere haksızlık olur. Bildiğim şeyler var ama o bir dayatmadır, yönlendirmedir, bu vatandaşa hadsizliktir. Vatandaş rahatça istediği oyu versin." dedi.