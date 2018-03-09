Başbakan Yıldırım: Cuma namazın çıkışında şeker fabrikaların hakkında ne söyledi?

Başbakan Yıldırım, "PKK'ya operasyonda Irak hükümeti ile temas halindeyiz. " dedi. Yıldırım, Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili olarak "Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı.

IRAK'A OPERASYON

Başbakan Yıldırım: "Kuzey Irak bölgesine sürekli, ne zaman ihtiyaç duyulsa o zaman operasyonlar yapılıyor. Bu konuda Irak hükümetiyle de yakın temas halindeyiz.

Gerek DEAŞ'ın tamamen bölgede yok edilmesi gerekse PKK'nın yok edilmesi konusunda... Ümit ederim ki yakın bir gelecekte, önümüzdeki dönemde daha iyi bir iş birliği geliştirmiş oluruz.

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Başbakan Yıldırım: "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için nisan ayında teklifler alınacak. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Özelleştirilince kapatılacakmış, üretim yok olacakmış... Bütün bunlar yalan dolan.

Buradan açıkça söylüyorum. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak. Bu özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor.

Bir fabrika özelleştirildi orada çalışanlar isterse başka kurumlara geçebilecek veya 5 yıl çalışma garantisi olacak. Tercihi çalışanlar yapacak.

Özelleştirilince en az 5 yıl üretim yapılacak. Arsa için özelleştirildiği iddiası da yalan. Fabrikanın ihtiyacı kadar arsa verilecek.

Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacağız. Bunu için düzenlemeler getireceğiz, kotasını da kısacağız. Bu konuda düzenleme hazırlığındayız. Vatandaşlarımız rahat olsun. İleri geri bilen bilmeyenlerin laflarına itimat etmesinler." dedi.