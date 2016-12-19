Başbakan Yıldırım'dan büyükelçi saldırısına ilişkin açıklama

Başbakan Yıldırım'ın, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, "Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Andrei Karlov, bugün Türkiye - Rusya münasebetlerini ve geçmişini konu alan resim sergisini ziyaretinde kürsüde konuşmasını yaparken silahlı saldırıya uğramış ve tüm çabalarımıza rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimiz, saldırganı etkisiz hale getirmişlerdir. Büyükelçinin yanı sıra sergide bulunanlardan biri yabancı uyruklu üç kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sürmektedir." dedi.



"Geçtiğimiz hafta Moskova'da yakından çalışma imkanı bulduğumuz bu değerli Büyükelçiyi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz." diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu alçak terör eyleminin faili ve arkasındaki karanlık çevreleri açığa kavuşturmak ve adalete teslim etmek için her türlü çaba gösterilmektedir."

TÜRKİYE İLE RUSYA İLİŞKİLERİNİN ZARAR GÖRMESİNE İZİN VERİLMEYECEK



Başbakan Binali Yıldırım, Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, yaşanan bu menfur olayın Rusya ile Türkiye arasında devam eden ve gelişmekte olan ilişkileri bozmaya yönelik olduğunun altını çizerek, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin zarar görmesine izin verilmeyeceğine ve terörün tuzağına düşülmeyeceğine dikkati çekti.a

Kaynak: AA