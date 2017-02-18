Başbakan Yıldırım, Avramopulos'u kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos'u kabul etti.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'yı ziyareti kapsamında, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopulos ile bir araya geldi.



Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel iş birliği konularının ele alındığı kabulde, özellikle bölgedeki düzensiz göçle mücadelenin önemli yapı taşlarından olan AB-Türkiye arasındaki 18 Mart mutabakatının önemi vurgulandı.



Mutabakat çerçevesinde Türkiye'nin attığı adım ve yerine getirdiği taahhütlere değinen Yıldırım, AB'nin bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmekte halen yetersiz kaldığını hatırlattı ve bu konuda Avrupa Komisyonundan destek beklediklerini belirtti.



Türkiye'nin, Avrupa'nın bir parçası ve kıtanın güvenliği açısından önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Yıldırım, terörle mücadele ve güvenlik iş birliğinde AB'den daha fazla destek ve anlayış beklentilerini ifade etti.



Avramopulos da Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere tekrar ivme kazandırma ihtiyacına değindi, AB ile karşılıklı temaslarda bulunmanın yararına işaret etti.



AB Türkiye İlerleme Raporu üzerinde de durulan görüşmede, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.