Başbakan Yıldırım, Atina'ya gitti

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın daveti üzerine Atina'ya gitti.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın daveti üzerine Yunanistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanından özel uçak "ANA" ile Atina'ya hareket etti.



Başbakan Yıldırım ile Yunanistan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da gitti.



Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.



Öte yandan Başbakan Yıldırım, ziyareti çerçevesinde Yunanistan'daki soydaşlarla da iftar etkinliğinde bir araya gelecek.