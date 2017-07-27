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27 Temmuz 2017 12:02 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2017 12:07

Biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz

Başbakan Yıldırım, Alman şirketlerinin yöneticileri ile görüşmesinde, "Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Alman şirketlerinin yöneticileri ile görüşmesinde, "Sizin, yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler: yöneticilerbinali yıldırımalman şirketlerbaşbakangörüşme


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