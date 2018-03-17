Başbakan Yıldırım açıkladı! Boğazlara yerli sistem geliyor

Denizcilik Zirvesi'nin açılış oturumunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım Boğazların tamamında tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemini kurulacağını söyledi. Başbakan Yıldırım sistem ile bütün denizlerde gemilerin 7/24 izleneceğini belirtti..

Başbakan Binali Yıldırım Denizcilik Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

"BİTİRME AŞAMASINA GELDİK"

Boğazların tamamında tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemi kurulacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, ''Bitirme aşamasına geldik. Bütün denizlerimizde seyreden gemilerin 7/24 esasına göre izlenmesi ve oluşabilecek muhtemel risklere karşı gerekli müdahalelerin yapılması için şart.'' dedi.

Başbakan Yıldırım konuşmasında Avrupa İmar ve Yatırım Bankası'nın yapmış olduğu bir araştırmanın Türkiye ile ilgili çarpıcı sonuçlarına da değindi. Başbakan Yıldırım araştırmanın sonuçlarına göre son 12 yılda yollara yapılan yatırım ile iller arasındaki mesafenin en az 1,5 saat kısaldığını, bu yollar sayesinde işsizliğin ise ülke bazında yüzde 1 azaldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda tarihe geçen şehit olan denizcileirmize Allah'tan rahmet diliyorum. Barbaros'ları, Piri Reis'leri kaptan-ı deryaları şükranla anıyorum. Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ülkemiz ilk olarak 1999'da konsey üyesi oldu. C kategorisinde üyeliğimiz devam ediyor. Türkiye bugüne kadar aldığı desteğin daha fazlasıyla rekor bir oyla tekrar seçildi.

DENİZCİLİK GÖNLÜMÜ DOLDURAN BÜYÜK BİR SEVDA

Türkiye güçlü tarihi mirası, coğrafi konumu ve her geçen gün büyüyen deniz filosuyla katkı sunmaya devam edecek. Denizcilik gönlümü dolduran büyük bir sevdadır. 100'den fazla değişik kültürlerden gelen denizci geleneğine sahip ahbaplık kurma fırsatını buldum.

Bu arkadaşlarımızın birçoğu önemli bir göreve geldiler. Dünya Denizcilik Üniversitesi sıradan üniversiteler gibi değil. Alanlarında ciddi bir emeği olan bunu uluslararası düzeyde diğer ülkelerden gelen arkadaşlarıyla paylaşma fırsatı olan uzman arkadaşlar.

BÜTÜN İLLER İHRACAT YAPAR HALE GELDİ

Türkiye'de son 15 yıl içerisinde yapılan altyapı projeleri konusunda Avrupa İmar ve Yatırım Bankası bir araştırma yapmış. Sonuçlara göre Türkiye'de bölünmüş yollara yapılan yatırım son 12 yılda sayesinde iller arasındaki mesafe en az 1,5 saat mesafe kısaldı. Bu yollar sayesinde Türkiye'nin işsizliği ülke bazında %1 azaldı. Bütün iller ihracat yapar hale geldi. Daha az kalkınmış illerden daha fazla kalkınmış illere olan göçler durdu. Tersine göç başladı. Bunlar ülkelerin kalkınması için önemli bir araçtır. Yapılan ulaşıma altyapıya yatırım Türkiye'nin 3 kat büyümesinin arkasındaki gerçek sebeptir. 2016'ya kadar Türkiye milli gelirini 3 kat büyüttü.

ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ

Geçen yıl dünyada birçok belirsizlik olmasına rağmen küresel piyasalarda dalgalanmanın devam etmesine rağmen Türkiye 3. çeyrekte dünyada bir numara oldu. 1,5 milyon vatandaşımıza 2017 içinde iş bulduk. Yatırımla oluyor bu. Bu yıl ve gelecek yıl aynı kararlılıkla çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Büyümeye devam edecek Türkiye. Türkiye'nin deniz hudutlarının uzunluğu kara hudutlarının 3 katı. Denizcilik sektörü elbette çok önemli kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz. Son 16 yılda denizcilik faaliyetlerinde ciddi bir ivme yakaladık.

TÜRKİYE BİR MARKA

46 ülkeyle 62 adet denizcilik anlaşmamız var. Büyük yat üretiminde Türkiye bir marka. Tersane sayımızı 78'e çıkardık. 177 adet iyi donatılmış limanımız var. Son 16 yılda deniz ticaret filomuzda yüzde 67'lik bir artış söz konusu. Deniz ticareti filo bakımından 15. sıradayız. İster kendi bayrağınızı çekin ister başka bayrağı çekin armatör kimse ona aittir. Gemi adamları yetiştirmede uluslararası standartları yakalayan bir ülkeyiz.

BOĞAZLARIN TAMAMINDA YERLİ VE MİLLİ TRAFİK SİSTEMİ KURUYORUZ

Denize kıyısı olan her bölgede en az bir tane aktarma limanı çalışmamız var. Ülkemizi adeta bir aktarma merkezine dönüştürüyoruz. Boğazlarımızın tamamında tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemini kuruyoruz. Bitirme aşamasına geldik. Bütün denizlerimizde seyreden gemilerin 7/24 esasına göre izlenmesi ve oluşabilecek muhtemel risklere karşı gerekli müdahalelerin yapılması.

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Kaynak: Ajanslar