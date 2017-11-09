Başbakan Yıldırım, ABD'de diplomatlarla görüştü

Başbakan Yıldırım, başkent Washington'da SETA Vakfının düzenlediği kapalı oturumda düşünce kuruluşlarından uzmanlar, akademisyenler ve diplomatlarla görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'deki temasları kapsamında düşünce kuruluşlarından uzmanlar, akademisyenler ve diplomatlarla bir araya geldi.



Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisinin (SETA DC) düzenlediği kapalı oturumda Başbakan Yıldırım, Washington'daki düşünce kuruluşlarından uzmanlar, akademisyenler ve diplomatlarla görüş alışverişinde bulundu.



Yıldırım'a, bir saati aşkın süren oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekilleri Volkan Bozkır ve Mustafa Şentop ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç eşlik etti.



Başbakan Yıldırım, toplantının ardından Washington'da görevli Türk gazetecilerle kısa bir tanışma toplantısı yaptı.

ABD'li medya kuruluşu temsilcileriyle görüşme



Yıldırım, ABD'nin önde gelen gazete ve televizyon kanallarının temsilci ve muhabirleriyle de bir araya geldi.



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede Başbakan Yıldırım, ABD'li basın mensuplarının Türk-Amerikan ilişkileri ve bölgesel ilişkiler hakkındaki sorularını yanıtladı.



Oturumda ABD tarafından terör örgütü PKK/YPG'ye verilen destek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade süreciyle ilgili son durum başta olmak üzere birçok konunun kapsamlı olarak konuşulduğu kaydedildi.