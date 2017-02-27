Başbakan Yıldırım 50'den fazla ilde miting yapacak

AK Parti'de, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

AK Parti'de, anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulacağı 16 Nisan'a ilişkin çalışmalar sürerken, kampanya programı dünkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında netleşen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 50'yi aşkın ilde vatandaşlarla buluşacak.



AK Parti'de 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kampanya tanıtım toplantısı, Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilmişti. Tanıtım toplantısının ardından toplanan partinin en üst karar organı MKYK'da Başbakan Yıldırım'ın kampanya süresince ziyaret edeceği iller netleşti.



Edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, 50'yi aşkın ilde vatandaşlarla buluşacak.



6 İLDE ERDOĞAN'A EŞLİK ETMESİ BEKLENİYOR



Halk oylaması sürecindeki ilk mitingini Kahramankazan'da gerçekleştiren Yıldırım, miting programını İzmir'de gerçekleştireceği ilçe mitingleriyle tamamlayacak. Başbakan Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ziyaret edeceği Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere 6 ilde eşlik etmesi bekleniyor.



Ziyaretler kapsamında Yıldırım'ın, meydanlarda vatandaşlara yeni sisteme neden "Evet" denildiğine vurgu yapacağı ve sistemin detaylarını anlatacağı öğrenildi.



Toplantıda halk oylamasına gidilen süreçte AK Parti teşkilatlarının sahada yapacağı çalışmalara da son şekli verildi.



16 NİSAN'A ÖZEL İNTERNET SİTESİ



AK Parti, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin kampanya kapsamında "kararimizevet.com" adresli web sitesi kurdu.



Mitinglerde hangi yazılı ve görsel materyallerin kullanılacağı ve nasıl hareket edileceğine ilişkin uyarıların yer aldığı sitede, meydanlarda çalınacak şarkılar da bulunuyor.



Sitede kampanya sürecinde cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halka nasıl anlatılacağına ilişkin detaylar da yer alıyor.



Kurulan siteyle vatandaşların ve teşkilat mensuplarının, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin dokümanlara kolayca ulaşması amaçlanıyor.



AK Parti, bu kapsamda 16 Nisan'a kadar planlı şekilde vatandaşlara yeni sistemi anlatacak.