Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gazisi Kocabaş'ı ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gazisi Burak Kocabaş'ı Isparta'daki evinde ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz gazisi Burak Kocabaş'ı Isparta'daki evinde ziyaret etti.



Referandum çalışmaları kapsamında Isparta'ya gelen Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki miting ve Isparta Şehir Hastanesi açılış töreninin ardından, 15 Temmuz gazisi Burak Kocabaş'ı Isparta merkez Karaağaç Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti.



Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.



18 yaşındaki Burak Kocabaş'ın Heybeliada Deniz Lisesi'nden mezun olduğu gün 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymak için vatandaşlarla sokağa çıktığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki direnişi sırasında ayağından yaralandığı belirtildi. Kocabaş'ın ayağından bugüne kadar 4 ameliyat geçirdiği öğrenildi.



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