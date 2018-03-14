Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Sert Açıklamada bulundu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ din tüccarlarına inanan vatandaşlara seslendi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. Sahte bazı maddeler satıyorlar, arasında başka şeyler anlatıyorlar.

Cinsel bazı objeler satıyorlar, arkasından önünden din anlatan insanlar. Buralara çıkıp televizyonlarda din anlatanlara da buradan sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın.