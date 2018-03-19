Başbakan Yardımcısı Bozdağ açıkladı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ''Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi.Daha yapacak çok işimiz var.''

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri. En önemli hedef; bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir."