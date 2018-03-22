Başbakan Yıldırım Endüstriyel Yetkinlik Toplantısında Konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Endüstriyel Yetkinlik projesi tanıtımı toplantısında konuşuyor.

Konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"2002'de AK Parti İktidarı savunma sanayine özel bir önem verdi. Biriken projeleri hızlı şekilde hayata geçirmeye başladı. Ayrıca yerlilik oranı artırdı. Savunma sanayisinde bizim dünya ölçeğinde şirketlerimiz var. Başbakanlığımıza bağlı fabrikalarımız, tersanelerimiz var. Geçmişten gelen altyapımızı değişen dünya şartlarına göre uyumlu hale getirmek gerek."

''Türkiye'nin caydırıcılık kabiliyeti mutlaka geliştirilmelidir.O zaman bölgesel krizlerin ve sorunların üstesinden daha kolay geliriz.''