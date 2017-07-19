Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni kabineyi açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. Hükümet'te yapılan değişikle kabineye 6 yeni isim girdi, 5 bakanın görev yeri değişti.



Yıldırım, 65. Hükümet'te yapılan değişiklikleri basın toplantısıyla açıkladı.



Buna göre, Bakanlar Kurulunun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya da görev değişikliği oldu. Kabineye 6 yeni isim girerken, 5 bakanın görev yeri değişti.



5 başbakan yardımcılığından 4'ünde ise isim değişikliği yapıldı.



BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM YENİ KABİNEYİ AÇIKLADI (VİDEO)







Yapılan değişikliklerle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ başbakan yardımcılığı görevine getirildi. Mehmet Şimşek görevini sürdürürken, Hakan Çavuşoğlu başbakan yardımcılığına atanan yeni isim oldu.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü görevlerine devam ederken, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığına getirildi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise Jülide Sarıeroğlu oldu.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olurken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak görevlerini sürdürdü.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ahmet Eşref Fakıbaba atanırken Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan mevcut görevlerinde kaldı.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Kültür ve Turizm Bakanı olurken, Milli Savunma Bakanlığına Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanlığına da Ahmet Demircan getirildi.



Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş ile Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı değişikliğin ardından kabineden ayrılan isimler oldu.







İLK AK PARTİ HÜKÜMETİ



3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesinin ardından 58. Türkiye Cumhuriyeti Hükümet'i kuruldu. Hükümeti, dönemin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yasağı yüzünden seçimlere katılamaması nedeniyle Kayseri Milletvekili Abdullah Gül kurdu.



Hükümet, Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te yenilenen seçimlerin ardından milletvekili seçilmesi nedeniyle istifa etti ve AK Parti'nin ikinci Hükümet'in olan 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 14 Mart 2003'te kuruldu.



Başbakan Abdullah Gül, görevi Erdoğan'a devredip Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenirken, 58. Hükümetin Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ve Çevre Bakanı İmdat Sütlüoğlu kabine dışı kaldı.



2 Haziran 2005'te ise bu hükümette revizyon yapıldı. Kadın ve Aileden Sorumlu Bakan Güldal Akşit, görevini Nimet Çubukçu'ya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü de yerini Mehdi Eker'e bıraktı. Zeki Ergezen de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini Faruk Nafiz Özak'a devretti.



60. HÜKÜMET'TE 8 BAKAN KABİNE DIŞI KALDI



22 Temmuz 2007 seçimlerinin ardından kurulan 60. Hükümet'te de bir önceki hükümete göre değişiklikler yaşandı. 2 Mayıs 2009'daki revizyonla 8 bakan kabine dışında kalırken, 7 bakanın da görev yeri değişti.



Bu revizyonda Nazım Ekren, Said Yazıcıoğlu, Kürşad Tüzmen, Kemal Unakıtan, Hüseyin Çelik, Mehmet Ali Şahin ve Hilmi Güler, Bakanlar Kurulundan ayrılan isimler arasında yer aldı. Egemen Bağış, Ocak 2009'da Başmüzakereci ve Devlet Bakanı olarak Bakanlar Kuruluna katıldı.



61. HÜKÜMET



12 Haziran 2011 seçimlerinin ardından 6 Temmuz 2011'de kurulan 61. Hükümet'te, Bekir Bozdağ, Fatma Şahin, İdris Naim Şahin, Erdoğan Bayraktar, İsmet Yılmaz ve Suat Kılıç ilk kez görev alırken, 19 eski bakan yerini korudu.



Başbakan Erdoğan, 61. Hükümet'te görev alan 4 bakan yerine ara revizyonla kabineye yeni isimler atadı. Bu revizyonda, AK Parti'nin kurduğu tüm hükümetlerde Sağlık Bakanı olarak görev alan Recep Akdağ'ın yerine Mehmet Müezzinoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yerine Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yerine Ömer Çelik ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in yerine ise Muammer Güler getirildi.



EFKAN ALA, PARLAMENTO DIŞINDAN KABİNEYE GİRDİ



30 Mart'taki yerel seçimlerde Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması ve İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın istifasıyla kabinede tekrar revizyon gündeme geldi.



Yeni revizyonla Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan oldu.



Nihat Ergün, Suat Kılıç ve Egemen Bağış kabine dışında kalırken, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, parlamento dışından kabineye girdi. Böylece, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ardından Efkan Ala, AK Parti hükümetlerinde Meclis dışından kabineye giren ikinci isim oldu.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün'ün yerine yine Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanlığına Samsun Milletvekili Suat Kılıç'ın yerine ise yine Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç getirildi.



62. HÜKÜMET



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu hükümeti kurmakla görevlendirmesinin ardından 62. Hükümet, Davutoğlu tarafından oluşturuldu.



Yeni hükümette, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan görevine devam ederken, diğer Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Emrullah İşler kabine dışında kaldı. Bu Başbakan Yardımcılıklarına Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş getirildi. Kurtulmuş, parlamento dışından kabineye girdi.



Numan Kurtulmuş, daha önceki hükümetlerde Meclis dışından kabineye giren Ahmet Davutoğlu ve Efkan Ala'nın ardından parlamento dışından kabineye giren üçüncü isim oldu.



Ahmet Davutoğlu'nun hükümetin kurmakla görevlendirilmesinin ardından boşalan Dışişleri Bakanlığına Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çavuşoğlu'ndan boşalan Avrupa Birliği Bakanlığına ise İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır getirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da kabine dışında kaldı. Yazıcı'nın yerine Giresun Milletvekili Nurettin Canikli geldi.



TÜRKİYE'NİN İLK GEÇİCİ HÜKÜMETİ 63. HÜKÜMET



7 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nde, hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimde en yüksek oyu alan AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirmiş ancak koalisyon görüşmelerinden de bir sonuç alınamaması üzerine anayasal zorunluluk gereği seçim hükümeti kurulmuştu.



Meclis'teki 4 partinin üyelerine, Geçici Bakanlar Kurulu için ismen bakanlık teklifi götürüldü. AK Parti'li üyeler ve bağımsızlarla MHP'den Tuğrul Türkeş ve HDP'den Ali Haydar Konca ile Müslüm Doğan'ın katılımıyla kurulan Geçici Bakanlar Kurulu 28 Ağustos'ta göreve başladı. HDP'li iki ismin Bakanlar Kurulunun ikinci toplantısının ardından istifa etmesi üzerine yerlerine Beril Dedeoğlu ve Cüneyd Düzyol getirildi. Tuğrul Türkeş, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.



Geçici Bakanlar Kurulu, seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar görev yaptı.



64. HÜKÜMET



1 Kasım'da yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden AK Parti'nin yeniden tek başına iktidara gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nu hükümeti kurmakla görevlendirdi.



Başbakan Davutoğlu tarafından oluşturulan 64. Hükümet'te Başbakan Yardımcılıklarına Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş, Yalçın Akdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ve Lütfi Elvan getirildi. Bakanlar Kurulunun diğer isimleri şunlar oldu:



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım.



Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devraldığı başbakanlık görevini yaklaşık 21 ay yürüttü. 22 Mayıs'ta partisinin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi ile genel başkanlığı Binali Yıldırım'a devretti.



65. HÜKÜMET



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, 65. Hükümet'i oluşturdu.



Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki yeni kabinde şu isimler yer aldı:



Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Mehmet Şimşek, Veysi Kaynak ve Nurettin Canikli. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan.



Başbakan Yıldırım'ın geçen yıl 31 Ağustos'ta açıkladığı değişiklikle de İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu getirilmişti.