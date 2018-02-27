Başbakan Yıldırım Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısında konuşuyor

Başbakan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Başkentler gelen misafirler için vitrindir. Ankara'nın 466 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz bunun üzerine 534 km daha ilave ettik. Ankata eğitiminde başkenti. Üniversite sayısı gittikçe artıyor. Ankara ayrıca savunmanın da merkezi.

ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN

Devamlı hızımı kesmek istediler. Şeytan taşlamaktan vakit bulduğumuz kadar hizmet ettik. Göreve gelir gelmez vesayet odakları ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesi Ankara başta olmak üzere İstanbul ve diğer birkaç ilimizde büyük bir mücadele oldu. Ankara bu destansı mücadelenin de merkezi oldu. Hiç lamı cimi yok. Bu alçaklar bunun hesabını verecek.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: ajanshaber