Başarısız olduklarını bildikleri halde halka ateş etmeye devam etmişler

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında işlenen suçlara ilişkin görülen davanın dosyasında yer alan bilirkişi raporuna göre, cuntacılar teşebbüsün başarısız olduğunu bildikleri halde 16 Temmuz sabahında da vatandaşlara ateş etmiş.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında işlenen suçlara ilişkin görülen dava dosyasındaki bilirkişi raporunda, zanlıların 16 Temmuz 2016 sabahında da vatandaşlara ateş açtıklarını ortaya çıkaran görüntülerden çıkarılan fotoğraflar yer aldı.



Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanığın yargılandığı dava kapsamında, olay gününe ait güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere ilişkin bilirkişi raporunda, cuntacıların darbeden bir gün sonra da "hainlik" faaliyetlerini sürdürdükleri belirtildi.



Bilirkişi raporuna göre, 16 Temmuz saat 07.22'de kimliği henüz belirlenemeyen tam teçhizatlı bir yarbayın Genelkurmay güney nizamiye istikametinden gelerek İnönü Bulvarı'ndaki vatandaşlara hedef gözeterek ateş ettiği güvenlik kameralarına yansıdı.



Bu olaydan kısa bir süre sonra eski topçu kurmay yarbay Yusuf Karşil'in nöbet kulübesinden aynı bölgede bekleyen vatandaşlara seslendikten sonra önce havaya daha sonra da nişan alarak kalabalığa ateş ettiği anların fotoğrafları da delil olarak dava dosyasına girdi.



Tam teçhizatlı bir grup askerin, saat 07.19'da karargahın demir parmaklıkları arkasında mevzilendikleri, bunların önce havaya, sonra İnönü Bulvarı'ndaki kalabalığa ateş ettikleri saptandı.



Saat 06.43'te silahlı bir subayın, mevzilendiği nöbet kulübesinden vatandaşların darbecileri protesto ettiği İnönü Bulvarı yönüne nişan alarak 6 kez ateş açtığı, bu sırada kısa kollu günlük üniformalı, hücum yelekli, silahlı 2 subayın da destek için bu bölgeye gittikleri görülüyor.



Aynı bölgede saat 06.18'de tam teçhizatlı bir subayın da nöbetçi kulübesinin yanından Milli Müdafaa Caddesi'ndeki vatandaşlara silahını doğrulttuğu da görüntülere yansıdı.



Bu sırada halka ateş açılan nöbet kulübesindeki askerlere mühimmat sandığı götüren tam teçhizatlı 2 subay da güvenlik kameralarınca kaydedildi.