Başarılı işlerde gençlerin imzası var

TBB ve İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, seçilme yaşının 18 indirilme teklifini yorumladı: “Vatan savunmasında en ön safta olan gençler ülke yönetiminde mi olamayacak.”

Türkiye’de gençlik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Samed Ağırbaş ile son günlerin çokça konuşulan konusu seçilme yaşının 18’e düşürülmesini öngören yeni anayasa düzenlemesini konuştuk. Genç yaşına rağmen Türkiye’nin 81 ilinde Girişimcilik Kulüpleri kurarak başladığı çalışmalara Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı olarak devam eden Ağırbaş gençlerin yeni anayasada yer alan seçilme yaşına ilişkin sorularımıza yanıt verip beklentilerini dile getirdi.



Genç yaşınıza rağmen bunca işi nasıl başardınız? Biraz kendinizden bahseder misiniz?



22 yaşındayım. Kadırga Meslek Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri okurken başladı her şey. Meslek liselerinin toplumda olan algısı bir yana ağır bir eğitim süreci var. Devlet bu okullara yüklü bütçeler ayırıyor. Eğitimin yanında birçok uygulama söz konusu bu okullarda. Aslında Türkiye’yi geleceğe taşıyacak teknolojilerin temelleri bu okullarda atılıyor. Dışarıdan bakıldığında meslek liselerine yönelik olumsuz bir algı hissediliyor. Ben de hem bu algıyı kırmak hem de geleceğin teknoloji temellerini atacak bu okulların daha cazip ve inovatif tarafını ortaya çıkarmak adına yola koyuldum.

Öğrenim hayatım boyunca başta MEB olmak üzere birçok devlet birimince düzenlenen programlar kapsamında yurtdışına çıktım. 15 yaşında Portekiz, Litvanya, İngiltere gibi ülkelere giderek eğitim alma fırsatım oldu. Bu sayede farklı kültürleri tanıma imkânına sahip oldum.



81 İLDE GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ KURDUK



16 yaşındayken İl Milli Eğitim Müdürü ile protokol imzaladık ve İstanbul'un 39 ilçesini ve Türkiye’nin bölgelerini gezdik. Proje Türkiye'ye yayıldı ve 81 ildeki okullarda Girişimcilik Kulüpleri kuruldu. Yoğun tempodan yorulan genç girişimciler için

Havacılık Kulüpleri kurduk.



LİSE SON SINIFTA İETT’DE İŞE BAŞLADIM



Lise son sınıfta dönemin İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı ile çalışmaya başladım. İETT bünyesinde Girişimcilik Otobüsü, Tematik Otobüsler, Eski otobüslerin nostaljik hale dönüştürülmesi, otobüslerde İnternet ve şarj üniteleri projesi gibi birçok projenin liderliğini yaptım. Bu kamuya örnek olacak bir yönetim anlayışı. Gençleri yönetim süreçlerine dâhil etmek ve fikirlerini dikkate almak önemli. 17 yaşımdan itibaren hem üniversite hem de profesyonel iş yaşamının içerisindeyim. Erken yaşta iş hayatına atılmam yaşıtlarıma göre daha önde olmamı sağladı. Edindiğim tecrübeler dünya genelinde yaptığım proje ve çalışmalarda bana başarı ve vizyon kattı.







Kısa sürede başarılı birçok işe imza atmışsınız. Şu an neler yapıyorsunuz?



Dünyanın birçok alanında ülkemiz gençliğini temsil etme fırsatı yakaladım. 19 yaşında İstanbul Belediye Başkanımız Sn. Kadir Topbaş ve belediye yönetimi ile yakın çalışma fırsatı buldum.



Şu an Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 1997 yılında meclis kararı ve imzasıyla kurduğu, İBB Gençlik Meclisi Başkanlığı görevini yürütüyorum.



İBB Gençlik Meclisi çatısı altında gençlere yönelik binlerce faaliyet gerçekleştirdik ve bu faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu faaliyetler daha çok genç arkadaşlarımızın eğitimine yönelik faaliyetler. Bu görevlerim hasebiyle ülkemizi dünyanın birçok alanında temsil etme fırsatım oluyor. Birleşmiş Milletler çatısı altında yaptığımız çalışma ve temaslarda Türkiye’deki gençlik çalışmaları örnek alınmaya başlandı. Dünyanın birçok ülkesi gençlik modelimizi kendi ülkelerinde uygulamamı teklif etti.



BM’DE AKREDİTE OLAN TEK GENÇLİK ÖRGÜTÜYÜZ



Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde gençlerin yerel yönetimlerde görev almasının önemine vurgu yaparak kurduğu İBB Gençlik Meclisi Türkiye’yi bu alanda dünya çapında bir marka haline getirdi. İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş yerel ve küresel planda ortaya koyduğu vizyonla gençlerin önünü açtı. Uluslararası arenada kabul gören tek Gençlik Meclisiyiz. Şu an Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Danışma Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyorum.



ULUSLARARASI BİRÇOK ÖDÜL ALDIK



Birleşmiş Milletlerde birçok etkinlik düzenledik. Dünyanın birçok bölgesinde gençlik liderleriyle buluştuk ve ‘Gençlikte İstanbul Modeli’ni ortaya koyduk. Bu model Birleşmiş Milletler’de ödül aldı. 20’ye yakın uluslararası ödülümüz var.







Habitat 3 Zirvesinde tek Türk konuşmacı bendim. 1996 yılında Habitat 2 Zirvesi dönemin Belediye Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmiş ve Sn. Erdoğan özel ödüle layık görülmüştü. Habitat 2’den Habitat 3’e kadar geçen 20 yıllık sürede Türkiye’nin yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmaları anlattık. Habitat 3’te seçilme yaşının 18’e düşürülmesi konusunu gündeme taşıdım ve bu kabul gördü.



İSTANBUL DÜNYA GENÇLİĞİNİN MERKEZİ OLACAK



BM ile Dünya Gençlik Meclisleri Birliği’nin kurulması için protokol imzaladık. Türkiye’nin ev sahipliği ve Türkiye’nin önderliğinde Dünya Gençlik Meclisleri Birliği’ni kuracağız. Merkezini de Türkiye yapacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliği ve belediye başkanımızın katkılarıyla bölgemizdeki bütün BM gençlik ofislerinin merkezlerini İstanbul’a taşımak istiyoruz. Dünya gençliğinin merkezi İstanbul olacak.



SIRADA AFRİKA VAR



Gençlikte İstanbul Modeli kapsamında, önümüzdeki dönemde başta teknoloji olmak üzere farklı alanlardaki projelerimizi Afrika’ya taşıyacağız. Söz konusu projelerin Afrika’ya taşınması konusunda çeşitli devlet daireleri ve ulusal gençlik örgütleriyle işbirliği yapacağız. Böylece BM’deki tek akredite gençlik örgütü olan İBB Gençlik Meclisi, uluslararası vizyonu gereği verdiği hizmetlerle Afrika’ya da yerleşmiş olacak.



16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliğinde en çok tartışılan konulardan biri de seçilme yaşının 25’ten 18’e indirilmesini öngören madde. Sizce seçilme yaşı 18’e indirildiğinde Türkiye’de ne değişecek? Nasıl bir tabloyla karşılaşacağız?



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi dünyada 57 ülkede seçme ve seçilme yaşı 18 yaş, biz de neden olmasın. 18 yaşındaki bir birey seçme hürriyetine sahipse, seçilme hürriyetine de sahip olmalı. Şu anda ülkemizde 18-25 yaş arası 7 milyon genç var. Teknoloji çağındayız. Teknolojiyle büyüyen bir genç nesil var artık. Ve günümüzde teknolojiye en hâkim bireyler gençler. Bunu göz ardı edemeyiz.







BAŞARILI İŞLERDE GENÇLERİN İMZASI VAR



Son yıllarda ülkemizde ve dünyada başarılı birçok girişimcinin yaş ortalamasına bakıldığında, gençlerin ekonomide ne denli başarılı işlere imza attığı net bir şekilde görülebiliyor. Bugün büyük birçok holdingin CEO’su genç isimler. Bu konuda size onlarca örnek sunabilirim. Gençlerin iş hayatının yönetim kısmında da başarılı olduğunu görüyoruz. Tüm bunlar görmezden gelinmesin.



Gençlerin yönetimde yer alması ülkemizi birkaç adım öne geçirecektir. Bu uygulamanın demokrasinin gelişmesine katkı sağlayacağı gibi, ekonomik büyümeye etkisini de kısa zamanda görebileceğimiz kanaatindeyim.



GENÇ NÜFUS EN BÜYÜK GÜÇ



İstatistiklere bakıldığında Avrupa nüfusu hızla yaşlanıyor. Avrupa’da en genç nüfusa sahip ülke Türkiye. Bu durum aslında Türkiye’nin elinde bulundurduğu en büyük güç. Ancak bu gücü verimli kullanmak adına atılması gereken bazı adımlar var. Bu adımlardan biri ve belki de en önemlisi; gençlere daha fazla söz ve yönetim hakkı tanımak olacaktır.







Seçilme yaşının 18’e indirilmesi teklifine dair bazı parti ve kesimler çeşitli eleştiriler var. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?



Avrupa’da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 25 yaşın altında bırakın parlamenterleri bakanlar bile bulunmakta. Cumhurbaşkanı seçilme yaşını bile buralara kadar indiren ülkeler mevcut. Demokrasi deyince örnek aldığımız Batı ülkelerini söz konusu gençler olunca görmezden mi geleceğiz.



GENÇLER 15 TEMMUZ’DA VATAN SAVUNMASINDAYDI



15 Temmuz’da Hain darbe girişimi karşısında duranların birçoğu gençlerdi. Darbecilerin şehit ettiği insanların birçoğunun genç kardeşlerimiz olduğunu göreceksiniz. Çanakkale ve İstiklal savaşlarında yine gençler ön saflardaydı. Öyle ki bütün öğrencileri şehit düşen Galatasaray, Konya ve İzmir liseleri 1915'te tek bir mezun veremedi.



HAİN SUİKAST SONRASI RUS GENÇLERLE İLETİŞİME GEÇTİK



İki ülkenin arasını bozmayı planlayan Karlov suikasti sonrası Rus Ulusal Gençlik Konseyi Başkanı Grigory Petushkov ile iletişim kurduk. ABD’de bir araya gelmek için randevulaştık. Petushkov BM’de yaptığımız görüşmede iki ülke arasında yakınlaşmayı sağlayacak adımlar atmaya karar verdik. İBB Gençlik Meclisi ve Rus Gençlik Konseyi arasında işbirliği anlaşması imzaladık.



KARLOV ADINA GENÇLİK AKADEMİSİ



İBB Gençlik Meclisi olarak hain bir saldırı sonucu öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un adını yaşatmak adına bir gençlik akademisi kurmak için çalışma başlattık. Gençler olarak Rusya’nın bize emanet ettiği büyükelçi Karlov’u unutturmayacağız. Karlov çok nadide bir diplomat. Biz onun adını yaşatmak için diplomasiyle alakalı, dış ilişkilerle alakalı gençlerin eğitim aldığı, yılda 300-400 gencin eğitim aldığı bir gençlik akademisi kurmayı planladık. Türkiye olarak yola çıktığımız kimseyi yolda bırakmayız. Bizim gücümüzde oradan geliyor. Biz yerel yönetimleriz. Yerelden aldığımız bu gücü uluslararası arenada en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğiz.



Gençlerin ülkeler arası ilişkilerde ne denli önemli roller üstlenebileceğini göstermek istiyoruz.



GENÇLERE GÜVENMEMEK BÜYÜK HAKSIZLIK OLUR



18 yaşındaki bir genç her türlü hukuki ehliyeti kullanma imkânına sahip. Evlenebiliyor. Aile kurabiliyor. Baba olabiliyor, aile reisi olabiliyor. Şirket yönetebiliyor. Borçlanabiliyor. Ayrıca vatan savunmasında en önde görev alıyor. Her şeyden öte hukuki ehliyeti var. Seçilme hakkından daha mı önemsiz bu saydığım özellikler. Önemli bir kesime, milyonlarca gence güvenmemek gerçekten bu noktada büyük haksızlık olur. Her zaman kullandığım bir slogan var, gelecek gençlerin ellerinde şekillenecek.