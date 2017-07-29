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29 Temmuz 2017 21:50 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2017 22:03

Başakşehir'in rakibi lige farklı başladı

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Club Brugge, lig maçında Lokeren'i 4-0 yendi.

Başakşehir'in rakibi lige farklı başladı

Belçika temsilcisi, ligin ilk haftasında deplasmanda Lokeren ile karşılaştı. Maçın hemen başında Brandon Mechele ile öne geçen Club Brugge, Dennis'in yedi dakika içinde attığı iki golle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Marko Miric'in kendi kalesine attığı golle farkı artıran mavi-siyahlılar, üç puana dört farklı galibiyetle uzandı. Konuk ekipte forma giyen Helibelton Palacios, 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Medipol Başakşehir, 3-3 berabere sona eren ön eleme turunun rövanş maçında 2 Ağustos Çarşamba günü Club Brugge'u ağırlayacak.

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