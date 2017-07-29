Başakşehir'in rakibi lige farklı başladı

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Club Brugge, lig maçında Lokeren'i 4-0 yendi.

Belçika temsilcisi, ligin ilk haftasında deplasmanda Lokeren ile karşılaştı. Maçın hemen başında Brandon Mechele ile öne geçen Club Brugge, Dennis'in yedi dakika içinde attığı iki golle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.



Karşılaşmanın 55. dakikasında Marko Miric'in kendi kalesine attığı golle farkı artıran mavi-siyahlılar, üç puana dört farklı galibiyetle uzandı. Konuk ekipte forma giyen Helibelton Palacios, 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Medipol Başakşehir, 3-3 berabere sona eren ön eleme turunun rövanş maçında 2 Ağustos Çarşamba günü Club Brugge'u ağırlayacak.