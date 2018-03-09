Başakşehir'e zirve yolunda ağır darbe
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Başakşehir dağıldı! Zirve yolunda ağır darbe
ALANYASPOR 4-1 BAŞAKŞEHİR
GOLLER: 32', 89' Junior Fernandes, 65' Efecan, 81' Emre Akbaba (Alanyaspor), 85' Bajic (Başakşehir)
KIRMIZI KART: 71' Epureanu (M. Başakşehir), 90' Emre Akbaba (Alanyaspor)
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
SAAT: 20:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS 1
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Mbilla.
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakka
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Kerim, Mevlüt.
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Kaynak: AA