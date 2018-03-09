Son Dakika!
09 Mart 2018 21:47 | Son Güncelleme: 09 Mart 2018 22:00

Başakşehir'e zirve yolunda ağır darbe

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Başakşehir'e zirve yolunda ağır darbe

Başakşehir dağıldı! Zirve yolunda ağır darbe

ALANYASPOR 4-1 BAŞAKŞEHİR

GOLLER: 32', 89' Junior Fernandes, 65' Efecan, 81' Emre Akbaba (Alanyaspor), 85' Bajic (Başakşehir)

KIRMIZI KART: 71' Epureanu (M. Başakşehir), 90' Emre Akbaba (Alanyaspor)

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

SAAT: 20:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS 1

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Mbilla.

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakka

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Kerim, Mevlüt.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı


Kaynak: AA

Etiketler: SüperligBaşakşehir


0Yorum Yap