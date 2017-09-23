Başakşehir'e son dakikada şoku!

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Ligi'nin 6. haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda Başakşehir'i ağırlayan Gençlerbirliği, uzatmalarda bulduğu golle ligde ilk kez 3 puan ile tanıştı.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren tek gol, 90+1. dakikada Petar Skuletic'ten geldi. Ev sahibi ekip, bu sonuçla 4 haftalık mağlubiyet serisini de sonlandırmış oldu.



Hafta içinde Braga deplasmanına konuk olacak Başakşehir'de teknik direktörü Abdullah Avcı, kadroda rotasyona giderken Adebayor bu maçta dinlendirildi.



İLK GALİBİYET



Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, 6. haftada ligdeki ilk galibiyetini alırken puanını 4 yaptı. Ligde 2. yenilgisini alan Başakşehir ise 10 puanda kaldı.



Başakşahir, Braga deplasmanının ardından ligde Göztepe deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



13. dakikada Ahmet Oğuz'un hatasında topu önünde bulan Mevlüt Erdinç, kendi çabasıyla ceza sahasına kadar getirdiği topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.



18. dakikada Serdar Özkan topu son çizgiye taşıyarak pasını ceza alanı içindeki Khalili'ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan kontrol etti.



23. dakikada Serdar Özkan'ın pasında son olarak ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zeki Yavru'nun şutunda, top kaleciye çarparak kornere çıktı.



35. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada penaltı noktasında iyi yükselen Skuletic'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.