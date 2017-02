Başakşehir'e Gaziantep çelmesi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı.

11. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. İrfan Can'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Mustafa Pektemek, ceza sahasında topla buluştu. Mustafa Pektemek'in bekletmeden sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Victor'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.



16. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında, İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Epureanu topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçme fırsatını kullanamadı. Emre Belözoğlu'nun sol taraftan kullandığı kornerde, Mossoro arka direkte uygun pozisyonda topla buluştu. Brezilyalı oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.



32. dakikada Gaziantepspor etkili geldi. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında Fatau, Medipol Başakşehir ceza sahasına hareketlenen Ghilas'a pasını verdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ghilas, yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



41. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Visca ile duvar pası yapan Mustafa Pektemek, ceza sahası sağ çaprazından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyuna alanına döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.



48. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Emre Belözoğlu'nun pasıyla topla buluşan Mahmut Tekdemir, kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden şutunu çekti. Yerden seken topu kaleci Victor yatarak yumrukladı ve gole izin vermedi.



58. dakikada Mossoro gole yaklaştı. Turuncu-lacivertli takımın atağında, İrfan Can Kahveci'nin pasında Emre Belözoğlu, rakip ceza sahasına girmeden meşin yuvarlağı sol çaprazdan hareketlenen Mossoro'ya aktardı. Ceza sahasında topla buluşan Mossoro'nun ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



79. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Barış Yardımcı'nın ceza sahasına yerden ortasında Kangwa, gelişine topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.



83. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun pasında Doka, ceza yayı üzerinden dönerek topa vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Ali Saygın Ögel



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca (Dk. 78 Cengiz Ünder), Mossoro (Dk. 78 Mehmet Batdal), İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Doka), Mustafa Pektemek



Gaziantepspor: Victor, Elyasa Süme, Reis, Pedroso, Barış Yardımcı, Ben-Hatira, Sefa Yılmaz (Dk. 82 Muhamed İldiz), Fatau (Dk. 60 Abdülkadir Kayalı), Marcinho, Kisliak, Ghilas (Dk. 69 Kangwa)



Sarı kartlar: Dk. 64 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 69 Victor, Dk. 70 Elyasa Süme, Dk. 72 Reis (Gaziantepspor)