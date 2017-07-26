Başakşehir'den unutulmayacak geri dönüş

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü maçta Belçika deplasmanında Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı ve Türkiye'ye rövanş maçı için avantajlı bir skorla döndü.



Maça temsilcimiz Başakşehir başladı.



GOL: 5. dakika: Brugge öne geçti. Ani gelişen atakta, Bonaventure ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla direk dibinden topu ağlara gönderdi. 1-0



8. dakika: Temsilcimiz Başakşehir topu ileriye taşımakta zorlanıyor. Ataklar sık sık pas hatalarıyla sona eriyor.



13. dakika: Etkili geldik. Elia'nın altı pasın köşesinden vurduğu şut kalecinin bacaklarının arasından kornere gitti



GOL 15. dakika: Farkı ikiye çıktı. Brugge tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Denswil''in vuruşunda top kaleci Volkan'ın solundan ağlara gitti. 2-0



21. dakika: Başakşehir atağında sol kanattan ilerleyen Clichy'nin ortasında savunma kafayla topu karşıladı.



23. dakika: Brugge atağında Rafalev ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top auta gitti.



31. dakika: Başakşehir atağında sol kanattan Elia'nın etkili ortasında Brugge savunması son anda topu uzaklaştırdı.



35. dakika: Başakşehir atağında Elia ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top direğin yanından auta gitti.



38. dakika: Ani gelişen Başakşehir atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın şutunda top yan ağlarda kaldı.



İlk yarı 2-0 sona erdi.



İkinci yarıya Brugge başladı.



47. dakika: Başakşehir atağında oluşan karambolun ardından ceza sahası içinde topla buluşan Elia'nın şutunda top auta gitti.



51. dakika: Başakşehir atağında Elia'nın ceza sahası dışından çektiği şut Brugge defansından geri döndü.



GOOOL 59. dakika: Başakşehir farkı 1'e indirdi. Mossoro ceza sahası dışından harika bir vuruş yaptı, top köşeden ağlarla buluştu. 2-1



GOOOL 64. dakika: Attamah'ın uzun pasında topla buluşan Elia, ceza sahası içinde kalecinin üstünden topu filelerle buluşturdu: 2-2



70. dakika: Bu dakikalarda tempo biraz düştü. 2-2 eşitlik sürüyor.



71. dakika: Başakşehir atağında Adebayor'un pasıyla topla buluşan Visca yayın içinden vuruşunu yaptı, kaleci için kolay bir top oldu.



GOOOL: 74. dakika: Visca'nın harika pasıyla ceza sahasına giren Mossoro, sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 2-3



GOL: 79. dakika: Brugge tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Denswil'in vuruşunda top direk dibinden ağlara gitti. 3-3



85. dakika: Başakşehir atağında Gökhan İnler'in ceza sahası dışından çektiği şut Brugge defansından döndü.



Maç 3-3 sona erdi.