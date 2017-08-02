Başakşehir'den tarihi galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü 2-0'lık galibiyetle geçen Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde Play Off turuna kaldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2-0 CLUB BRUGGE



90' Maçın sonuna 3 dakika eklendi.



88' Başakşehir'de Visca yerini Stefano Napoleoni'ye bıraktı.



85' Gökhan İnler rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.



81' Visca'nın getirdiği topta ceza sahası içine koşu yapan Kerim Frei topla buluştu ama düzgün bir vuruş yapamayınca top dışarı çıktı.



78' Başakşehir'de Elia'nın yerine Kerim Frei giriyor.



76' Ciaçara'nın sağ kanattan getirdiği topta pasını Edin Visca'ya aktardı içeriye çevirdiği top kaleci Horvath'ta kaldı.



70' Club Brugge'de de oyuncu değişikliği var. Touba'nın yerine Izquierdo girdi.



70' Başakşehir'de Mossoro yerini Gökhan İnler'e bıraktı.



69' Emre Belözoğlu'nun kullandığı korneri savunma uzaklaştırdı.



68' Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Caiçara'nın ortasında rakip savunma araya girdi ve top kornere çıktı.



65' Club Brugge'de Ruud Vormer, sarı kart gördü.



63' Club Brugge atağında Touba'ya gönderilen uzun topa çıkan Volkan Babacan tehlikeyi engelledi. Bu pozisyonoda Touba ufak bir sakatlık geçirdi.



60' Bu dakikalarda tempo düştü ama oyunun hakimiyeti Mepidol Başakşehir'de



56' Club Brugge'de Bonaventure çıkıyor ve yerine Abdoulaye Diaby oyuna giriyor.



55' Club Brugge atağında sağ kanattan gelen ortaya kafa vuruşunu yapan Touba'nın topu az farkla dışarı gönderdi.



47' Başakşehir atağında ceza sahasına giren Caiçara şutunu çekti ama top az farkla auta çıktı.



46' İkinci yarıya Club Brugge başladı.



Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.



45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.



42' Club Brugge'de Denswil sarı kart gördü.



39' Başakşehir'in atağında Edin Visca'nın ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü.



36' Golden sonra oyunun hakimiyeti tamamen Başakşehir'e geçti.



34' GOL VİSCA... Başakşehir'de Adebayor'un çabasıyla kazandığı topta pasını Edin Visca'ya aktardı. Visca da düzgün vuruşla ekibimizi Club Brugge karşısında 2-0 öne geçirdi.



29' Sağ çaprazdan Caiçara ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.



24' Kullanılan serbest vuruşta içeri gelen topa kimse dokunamadı yerden seken topu Volkan Babacan uzaklaştırdı.



23' Medipol Başakşehir'de Gael Clichy rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Club Brugge sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.



19' Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde top direkt kaleye gitti. Kaleci Horvath topu son anda çıkardı.



17' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caiçara ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.



13' Mahmut Tekdemir rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını denedi ancak top dışarı çıktı.



9' Medipol Başakşehir'de Caiçara rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.



7' GOL ADEBAYOR! Gael Clichy'nin müthiş ortasında Emmanuel Adebayor aynı güzellikte kafa vuruşuyla Medipol Başakşehir'i öne geçiren golü attı.



3' Kullanılan köşe vuruşunda Emre Belözoğlu topu uzaklaştırıyor.



2' Club Brugge takımı korner kullanacak.



1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.