Başakşehir'den Sneijder ve Emre açıklaması

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Wesley Sneijder'in Galatasaray'dan ayrılması durumunda Hollandalı futbolcunun transferini değerlendirebileceklerini söyledi.

TRT Spor'da yayınlanan programda konuşan Gümüşdağ, Wesley Sneijder, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder ve Edin Visca'nın yanı sıra Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Sneijder'le ilgili çıkan transfer söylentilerine değinen Gümüşdağ, Hollandalı futbolcunun halen Galatasaray'ın oyuncusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Galatasaray ile sözleşmesi devam ediyorsa bununla ilgili yorum yapmak doğru değil. Galatasaray Kulübü ile sözleşmesi sona ererse ve bize böyle bir teklif gelirse, Sneijder'i değerlendirebiliriz. Önemli bir oyuncu, şu an için Galatasaray'la ne durumda olduklarını da bilmiyorum."



"EMRE'YLE İLGİLİ EN UFAK BİR TEKLİF GELMEDİ"



Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun yeniden Fenerbahçe forması giyeceğine yönelik iddialarla ilgili ,"Bugüne kadar Emre'yle ilgili en ufak bir teklif gelmedi." ifadesini kullandı.



Emre hakkındaki transfer söylentilerinin nasıl ortaya çıktığını bilmediğini aktaran Gümüşdağ, "Emre'yi aldığımızda Fenerbahçe'nin oyuncusu değildi. Fenerbahçe'den gönderilmiş, sözleşmesi yenilenmemiş, bir oyucuydu. Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladıktan sonra, bence futbol kariyerinin en önemli iki yılını yaşadı. Avrupa da dahil. Bunu istatistikleri de gösteriyor. Bugüne kadar Emre ile ilgili en ufak bir teklif gelmedi. Tabii ki kulüp muhatabıdır ama böyle bir teklif de yok." şeklinde görüşlerini paylaştı.



"CENGİZ'İ VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"



Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli ekibin genç oyuncusu Cengiz Üner'in bir yıl daha takımda kalmasının doğru olduğunu dile getirdi.



Cengiz Ünder'in İngiliz ekibi Manchester City'e transferi konusunu da değerlendiren Gümüşdağ, şöyle devam etti:



"Cengiz'in Medipol Başakşehir'de bir yıl daha oynamasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Biz daha Cengiz ile görüşmedik, onlar kampa geçtiler. Cengiz ile ilgili çok ciddi teklifler var. Buna rağmen ben Cengiz'i vermeyi düşünmüyorum."



Başkan Gümüşdağ, Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'nın transferi hakkında Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'yla dün akşam bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.



Gümüşdağ, Muharrem Usta'nın kendisine Visca'yla ilgili transfer teklifinde bulunduğunu kaydederek, "Biz Edin Visca'yı şu an vermeyi düşünmüyoruz. Muharrem Usta'ya bunu söyledik. Edin Visca'nın bizle bir problemi yok, bizimle olmaktan çok mutlu. Bizim düşündüğümüz rakamlar, 6,5 milyon avro, geçen yıl Visca'ya teklif geldi. Bu resmi bir teklifti. Biz bu rakamların altında düşünemeyiz. Muharrem Usta, 'Belki bir oyuncu ve onun yanında bir bedel önerebiliriz' gibi ifade kullandı ama kendisine benim böyle bir düşüncem olmadığını söyledim. Ancak sonrasında yine de görüşmek istedim ve kendisiyle görüştüm." yorumunu yaptı.



Oyuncu göndermekten çok almayı düşündüğünü belirten Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Medipol Başakşehir, iki sezon elde ettiği başarılarla gelirlerini de artırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde turu geçemezsek, UEFA'ya direk kalıyoruz. Burada da ciddi gelirler var. Gidenin, gelenin hesabını yaptıktan sonra oyuncu alabilirim. Özel bir durum olmadığı sürece oyuncu vermeyi çok düşünmüyorum."



VAR SİSTEMİ

Göksel Gümüşdağ, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ocak ayında kesin olarak başlayacağını vurguladı.



Kulüpler Birliği Vakfı olarak son mutabık oldukları konunun VAR sistemi olduğunu anlatan Gümüşdağ, "Bunu Türkiye'de ilk söyleyen kulüp başkanı olarak bunun arkasındayım. Bunun peşini bırakmayacağız. Şu an denemeler başladı, zaten ocak ayına yetişecek. İlk denemeyi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapmıştık. Video hakemlik olmazsa olmazımızdır." diyerek sözlerini tamamladı.



