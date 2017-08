Başakşehir'den kura yorumu

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Ayvacı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruptan çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Ayvacı, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu grup kuralarının ardından, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Medipol Başakşehir'in tarihinde ilk defa gruplara kaldığını ve Şampiyonlar Ligi gruplarını da kıl payı kaçırdığını vurgulayan Ayvacı, "Gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz. Gruptaki takımların hepsi iyi. Braga var, geçen sene Konyaspor ile maç yaptı. Bulgaristan şampiyonu var ama biz de iyiyiz." dedi.



Medipol Başakşehir'in başarısını neye bağladığı sorusu üzerine Ayvacı, şunları kaydetti:



"Biz aileyiz, başarımızı aile olmamıza bağlıyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz, hocamız, futbolcumuz, herkes birbiriyle aile gibi, kardeş gibi. Bence başarının en önemli sırrı bu. Tabii ki şirket olmamız da bunda bir etken. Hem şirket hem de aile olduğunuz zaman başarının gelmeme ihtimali yok."



"HER MAÇI MİNİMUM 5-6 BİN KİŞİYE OYNUYORUZ"



Taraftarın da geçen seneye bakıldığı zaman arttığını dile getiren Ayvacı, geçen sene 750 civarında kombine bilet satarken bu sene 9 bini geçtiklerini belirtti.



Ayvacı, "Artık eskisi gibi stadımız boş değil, yani 9-10 bin arası resmen satılmış kombinemiz var. Dolayısıyla artık her maçı minimum 5-6 bin kişiye oynuyoruz. Büyük maçlarda ise stadımızın tamamına yakını doluyor. Artık taraftar sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.



Daha da fazla kurumsallaşmanın nasıl gerçekleşebileceği sorusu üzerine Ayvacı, kurumsallaşmanın ancak tecrübe kazanarak, Avrupa kupalarına, Şampiyonlar Ligi'ne katılarak, başarılar kazanarak mümkün olduğunu söyledi.



Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Braga (Portekiz), Ludogorets (Bulgaristan) ve Hoffenheim (Almanya) ile mücadele edecek.