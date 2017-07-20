Kerim Frei ve Da Costa Medipol Başakşehir'de

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Kerim Frei ve Faslı stoper Manuel da Costa'yı renklerine bağladı.

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Kerim Frei ve Faslı stoper Manuel da Costa'yı renklerine bağladı.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kerim ve Da Costa'nın imza töreninin yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacağı belirtildi.



Kerim Frei, geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan Birmingham'a transfer olmuştu. Geçen sezon Beşiktaş'ta Süper Lig'de 7 maçta forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Birmingham'la ise İngiltere Championship'te 13 karşılaşmada 1 gol atmıştı.



Faslı stoper Da Costa ise 2013-2015 yıllarında Türkiye'de Sivasspor'da forma giydi. Son iki sezondur Yunan ekibi Olympiakos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcu, 2 yıl sonra Türkiye'ye döndü.