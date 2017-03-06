Başakşehir 105 gün sonra üst üste kazandı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 105 gün aradan sonra üst üste 2 galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, 2016 yılının kasım ayından sonra ligde ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti.



Süper Lig'in ilk yarısını yenilgisiz lider kapatan turuncu-lacivertliler, ikinci yarıda üst üste puan kayıpları yaşamıştı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu hafta da sahasında Aytemiz Alanyaspor'u yenerek 105 gün sonra ligde art arda kazanmayı başardı.



Turuncu-lacivertliler, ligde üst üste 2 galibiyetini son olarak 4 Kasım 2016'da deplasmanda Galatasaray'ı 2-1, 21 Kasım'da da sahasında Çaykur Rizespor'u aynı skorla mağlup ederek elde etmişti.

SON 12 MAÇTA 16 PUAN KAYBI



Bu sezon ligde oynadığı ilk 11 maçta yalnızca 4 puan kaybeden Medipol Başakşehir, sonraki 12 karşılaşmada ise 16 puan yitirdi. Son 2 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.



Sezon başındaki 11 maçta 26 gol atan ve 7 gol yiyen Medipol Başakşehir, sonraki 12 karşılaşmada ise rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.



Ligde ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde zirve takibine devam ediyor. Abdullah Avcı'nın ekibi, 3. sıradaki Fenerbahçe'nin 8, bir maçı eksik Galatasaray'ın ise 9 puan önünde bulunuyor.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDEYİZ"



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, son iki haftada aldıkları galibiyetlerle çıkışa geçtiklerini söyledi.



Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının çok daha zor olacağını bildiklerinin altını çizerek, "Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını kazanarak, bunu bir kez daha gösterdik. Takımımıza güveniyoruz. Hafta hafta önümüze bakıyoruz. Tüm gücümüzü ortaya koyarak, son haftaya kadar bu yarışın içinde olmak istiyoruz. İç sahadaki yenilmezlik serimizi sürdürmemiz de önemliydi." ifadelerini kullandı.