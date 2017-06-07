Medipol Başakşehir'de Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile yollarını ayırdı.

Medipol Başakşehir, tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile yollarını ayırdı.



Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.



Üç sezondur turuncu-lacivertli formayı giyen Yalçın'ın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.



Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir ile bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıktı ve 3 gol attı.