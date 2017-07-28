Medipol Başakşehir'de kombinelere büyük ilgi

Medipol Başakşehir'de yeni sezon öncesi kombine biletlere olan büyük ilgi yüzleri güldürdü.

Medipol Başakşehir'de yeni sezon öncesi kombine biletlere olan büyük ilgi yüzleri güldürdü.



Güçlendirdiği kadrosuyla Süper Lig'de yeni sezonda da iddialı ekiplerden biri olması beklenen ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge önünde ilk maçı deplasmanda 3-3 berabere tamamlayarak avantaj elde eden Medipol Başakşehir'in, kombine biletlerine futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın batı üst ve batı alt tribünleri için satışa sunulan tüm kombinelerin tükendiği duyuruldu. Kombine satışlarında 5 bin rakamının aşıldığı, ilginin ise devam ettiği aktarıldı.



Medipol Başakşehir, geçen sezon lig başlarken bin 200, yapılan çeşitli kampanyalarla birlikte tüm sezonda ise 3 bin 800 kombine satışı yapabilmişti.