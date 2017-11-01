Başakşehir'de hedef ilk galibiyet

Medipol Başakşehir, Hoffenheim karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini alarak, bir üst tura çıkma şansını sürdürmek için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya'nın Hoffenheim takımını konuk edecek Medipol Başakşehir, bu organizasyondaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.



Turuncu-lacivertliler, Hoffenheim karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 14. kez sahada yer alacak.



Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 13 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.



Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 6 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.



İstanbul ekibi, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında iç sahadaki maçta 2-0'lık skorla elde etti.



EN GOLCÜ İSİM VİSCA



İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 13 maçta fileleri 14 kez havalandırdı, kalesinde 22 gol gördü.



Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 4 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve ikişer kez fileleri havalandıran Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro takip ediyor.



Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Adebayor, Napoleoni ve Doka imza attı.



AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇLAR



Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.



Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçti.



Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.



İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci karşılaşmasında, deplasmanda Braga'ya 2-1, üçüncü maçında ise Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu.



