Başakşehir'de beraberlik

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



24. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Turuncu-lacivertlilerin ceza alanına yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına İrfan Can Kahveci geçti. İrfan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği top, Yalçın Ayhan ve Attamah'tan sekti. Boşta kalan topu Napoleoni, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı



78. dakikada Akhisar Belediyespor beraberliği yakaladı. Muğdat Çelik'in sağ kanattan altıpas üzerine ortasında Vaz Te, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1



Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.



Bu müsabakanın rövanşı, nisan ayının ilk haftasında Manisa'da oynanacak.