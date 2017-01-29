Başakşehir yeniden lider

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Bursaspor'u 90+4. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

13. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Del Valle, çaprazdan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Del Valle, önündeki Caicara'ya rağmen şutunu attı, top yan ağlarda kaldı.



21. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte bekleyen Mossoro, sol ayağıyla gelişine topa sert vurdu. Mossoro'nun yerden de seken şutunda kaleci Harun Tekin, direk dibinde topu kornere attı.



24. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Mahmut Tekdemir ön direkte, altı pasın üzerinde topa kafayı vurdu. Kaleci Harun üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.



40. dakikada gelişen Bursaspor atağında Deniz Yılmaz sağ kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Yerden yaptığı ortada, savunmaya çarpan top ceza sahası içinde boş pozisyondaki Del Valle'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun, sol çaprazdan bekletmeden çektiği sert şutta top, kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Boşta kalan topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde Kubilay Kanatsızkuş vurdu, etkisiz şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



60. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in sol kanattan yerden sert yaptığı ortada, Bursaspor savunmasında İsmail Konuk'un ters vuruşunda top kalenin az farkla yanından kornere çıktı.



61. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde, Yalçın Ayhan penaltı noktası üzerinde topa kafayı vurdu. Epureanu altı pas içinde kısa düşen topa dokundu. Kaleci Harun'u geçen meşin yuvarlağı Jovic çizgi üzerinde uzaklaştırdı.



73. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada, arka direkte Doka topa vurmak isterken ıskaladı. Bu futbolcu bir kez daha önünde kalan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, top üstten auta gitti.



82. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Caicara sağ kanattan ortasını yaptı. Mustafa Pektemek'in altı pas önünde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Harun topu kontrol etti.



90+4. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Emre Belözoğlu, sağ kanatta son çizgiye yakın topu ceza alanına gönderdi. Mustafa Pektemek'in vuramadığı topu arka tarafta kontrol eden İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0



Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro (Dk. 80 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder (Dk. 60 Doka), Mehmet Batdal (Dk. 72 Mustafa Pektemek)



Bursaspor: Harun Tekin, Jovic, İsmail Konuk, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Merter Yüce, Şamil Çinaz (Dk. 87 Jorquera), Deniz Yılmaz, Batalla, Del Valle (Dk. 80 Stancu), Kubilay Kanatsızkuş



Gol: Dk. 90+4 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 25 Şamil Çinaz, Dk. 65 İsmail Konuk (Bursaspor), Dk. 69 Yalçın Ayhan (Medipol Başakşehir)