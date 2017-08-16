Başakşehir, Sevilla'yı elinden kaçırdı!

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, Sevilla'ya 2-1 mağlup oldu. Rövanş 22 Ağustos'ta İspanya'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir, taraftarı önünde İspanyol temsilcisi Sevilla ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir, Sevilla'ya 2-1 mağlup oldu.



Sevilla'nın gollerini 16. dakikada Escudero ve 84. dakikad aBen Yedder atarken Başakşehir'in tek sayısını 64. dakikada Elia kaydetti.



Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sevilla ile İspanya'da 22 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek.