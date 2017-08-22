Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sevilla'ya 2-1 ve 2-2'lik skorlar sonucunda elenen Başakşehir, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir, Sevilla'ya konuk oldu.



İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden temsilcimiz Başakşehir, İspanya'da maça iyi başlayan taraf oldu.



Mücadelenin 17. dakikasında Başakşehir yeni transferi Elia ile öne geçti. Güzel paslaşmalarla gelişen atakta Hollandalı futbolcuya ceza sahasında topa sadece dokunmak kaldı. İlk maçta golünü atan Elia, Sevilla'yı yine boş geçmedi.



İlk 45 dakikalık bölümde rakibiyle başa baş mücadele eden Başakşehir devreye 1-0 önde girdi.



SEVİLLA'NIN GOLLERİ İKİNCİ YARI GELDİ



İkinci yarının hemen başında Sevilla golü buldu. 52. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Escudero kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarımıza gönderdi ve skor 1-1'e geldi.



75. dakikada İspanyol ekibini öne geçiren gol ise Ben Yedder'den geldi. Böylece ilk maçta olduğu gibi Sevilla'nın gollerini yine Escudero ve Ben Yedder atmış oldu.



VİSCA MAÇA DENGE GETİRDİ



Abdullah Avcı'nın Gökhan İnler ve Kerim Frei'yı oyuna almasıyla maçta baskısını artıran temsilcimiz Başakşehir 83. dakikada Visca'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.



2-2'nin ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alıp bastıran Başakşehir, tur için gereken 1 golü bulamadı. Maçın en kritik pozisyonu ise 89. dakikada yaşandı. Kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun vuruşu direkten döndü ve maç 2-2 sona erdi.



BAŞAKŞEHİR AVRUPA LİGİ'NE KALDI



Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sevilla'ya evinde 2-1 yenilen Başakşehir, deplasmanda 2-2 berabere kalınca Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bu sonuçla temsilcimiz Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'ne, Sevilla ise Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.