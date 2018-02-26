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26 Şubat 2018 22:00 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2018 23:28

Başakşehir puan kaybetti, lider değişti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir puan kaybetti, lider değişti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, liderliği Galatasaray'dan alma şansını kullanamadı.

Son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşayan turuncu-lacivertliler, lider girdiği haftayı 47 puanlı Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada tamamladı.

- Adebayor doğum gününde gol attı

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, doğum günü olan 26 Şubat'ta Gençlerbirliği filelerini havalandırdı.

34 yaşına giren Adebayor, Süper Lig'deki gol sayısını da 12'ye yükseltti.

- Elia 90 dakikayı tamamlayamadı

Medipol Başakşehir'in Hollandalı futbolcusu Eljero Elia, 10 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 90 dakikayı tamamlayamadı.

Uzun bir sakatlık döneminden çıkan ve geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşılaşmasının son 16 dakikasında forma giyen Elia, beklenen performansı gösteremediği Gençlerbirliği mücadelesinin 66. dakikada yerini Kerim Frei'a bıraktı.

- Gençlerbirliği yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti

Medipol Başakşehir ile deplasmanda berabere kalan Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Bu süreçte 4 galibiyet ve 6 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, ligde son yenilgisini 13. haftada Osmanlıspor'a karşı 2-0'lık sonuçla almıştı.

Puanını 26'ya yükselten Gençlerbirliği haftayı 13. sırada tamamladı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ: 1-1

STAT: 3. İstanbul Başakşehir

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avc

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Palitsevich, Scekic, Claro, Manu, Khalili, Aydın, Sessegnon, Jailton

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

Gol: Dk. 27 Adebayor (Başakşehir) Dk. 50 Khalili (Gençlerbirliği)


Kaynak: AA

Etiketler: GalatasarayGençlerbirliğiSüperligMedipol Başakşehir


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