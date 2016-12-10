Başakşehir liderliği sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma, 0-0 berabere sona erdi.

Stat: Ankara 19 Mayıs



Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, İsmail Şencan



Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Ahmet Çalık, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Khalili (Dk. 86 Milinkovic), Serdar Gürler, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Issah), Aydın Karabulut, Muric (Dk. 67 Matei)



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Bekir İrtegün, Epureanu, Eren Albayrak, Holmen, Attamah, Visca, Cengiz Ünder (Dk. 83 Doka), Mossoro (Dk. 90 Napoleoni), Mehmet Batdal (Dk. 76 Mustafa Pektemek)



Sarı kartlar: Dk. 40 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Dk. 73 Attamah, Dk. 83 Bekir İrtegün, Dk. 85 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir)



19. dakikada Uğur Uçar'ın Gençlerbirliği ceza alanının sağından yaptığı ortada iyi yükselen Mehmet Batdal, zor pozisyonda topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



23. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı korner atışında Mehmet Batdal topa kafayı vurdu. Kaleci Hopf son anda meşin yuvarlağı direk dibinden tokatladı.



24. dakikada Mehmet Batdal'ın kafayla indirdiği topa Mossoro'nun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.



41. dakikada Visca'nın kullandığı faul atışında ceza alanında topu göğsüyle kontrol eden Mehmet Batdal'ın vuruşunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.



54. dakikada Selçuk Şahin'in kullandığı faul atışında, Medipol Başakşehir ceza alanında dafansın uzaklaştırmaya çalıştığı topa İrfan Can Kahveci gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.



56. dakikada Serdar Gürler'in ara pasında Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan, Muric'ten önce topu kontrol etti ve tehlikeyi önledi.



79. dakikada Attamah'ın kafa pasında Visca gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.



86. dakikada Milinkovic'in Medipol Başakşehir ceza alanının sağ çaprazından kullandığı faul atışında Matei topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.



Karşılaşma, golsüz berabere bitti.

Kaynak: AA