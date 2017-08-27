Başakşehir, Konyaspor'u eli boş gönderdi

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

21. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında sol kanatta ilerleyen Ömer Ali Şahiner, pasını Milosevic'e verdi. Milosevic'in ceza sahası dışında, sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla yandan dışarıya çıktı.



23. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Clichy'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Serkan Kırıntılı'nın yumrukladığı top kısa düştü. Ceza sahası içinde boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Visca'nın sert şutunda top savunmadan döndü.



25. dakikada Visca ile sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Atiker Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Elia'da kaldı. Elia'nın penaltı noktası civarında sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.



25. dakikadaki Medipol Başakşehir atağında Mahmut Tekdemir, pasını sol kanatta hareketlenen Adebayor'a verdi. Togolu oyuncu, bekletmeden pasını tekrar ceza sahası içine yönelen Mahmut'a çıkardı. Mahmut'un penaltı noktasına yakın bölgeden sol ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak, direğinden dibinden auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken top boşta kaldı. Adebayor altıpas içinde zor pozisyonda topa vurdu. Serkan Kırıntılı, üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.



50. dakikada sağ kanattan hareketlenen Visca, ceza sahası içine ortasını yaptı. Atiker Konyasporlu Ali Turan'ın ters vuruşunda top, yan direğe çarparak kornere çıktı.



53. dakikada ani gelişen Atiker Konyaspor atağında Fofana, topu sol kanattan hareketlenen Milosevic'e verdi. Milosevic'in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.



58. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Elia'nın ortasında Adebayor topu kafayla arkasındaki Visca'ya indirdi. Visca'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



67. dakikada Skubic pasını Musa Araz'a verdi. Musa'nın ceza sahasının sağ çaprazından attığı şutta kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.



67. dakikada Bourabia sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ali Çamdalı'nın penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Volkan'ın dokunduğu top, üst direkten oyun alanına döndü.



81. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Atiker Konyaspor savunmasının yaptığı hata sonucu topu kapan Mevlüt Erdinç, pasını ceza sahasına hareketlenen Visca'ya gönderdi. Visca'nın sağ kanattan yerden yaptığı ortada Napoleoni, ceza sahası içinde topa dokunamadı.



82. dakikada Medipol Başakşehir 2-0 öne geçti. Emre Belözoğlu, ceza sahasının dışında sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı. Mahmut Tekdemir'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.



88. dakikada Atiker Konyaspor skoru 2-1'e getirdi. Bourabia'nın pasında topla buluşan Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top, kaleci Volkan Babacan'dan sekerek ağlara gitti: 2-1.



Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 86 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 75 Napoleoni), Elia, Adebayor (Dk. 80 Mevlüt Erdinç)



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun (Dk. 57 Eren Albayrak), Ali Çamdalı, Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Musa Araz, Milosevic (Dk. 64 Evouna), Fofana (Dk. 63 Ezekiel)



Goller: Dk. 58 Visca, Dk. 82 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 88 Skubic (Atiker Konyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 90+1 Ali Turan (Atiker Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 4 Adebayor, Dk. 26 Attamah, Dk. 40 Mahmut Tekdemir, Dk. 45+1 Clichy (Medipol Başakşehir), Dk. 13 Ferhat Öztorun, Dk. 56 Fofana, Dk. 57 Milosevic, Dk. 61 Eren Albayrak, Dk. 81 Moke (Atiker Konyaspor)