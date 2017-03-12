Başakşehir Konya'da huzur buldu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'e 3-0 yenildi.

6. dakikada Mehmet Uslu'nun soldan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



15. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.



30. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Rangelov'un soldan ortasında, kaleye sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Bajic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



43. dakikada Meha'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Ali Çamdalı'nın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Medipol Başakşehirli defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.



İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



54. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağdan ortasında, ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Adebayor'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.



77. dakikada Visca'nın pasıyla ceza yayına yakın bir noktadan topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



90+3. dakikada Medipol Başakşehir Cengiz Ünder ile farkı 3'e çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.



Medipol Başakşehir karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Atiker Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 3



Stat: Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Volkan Narinç



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 61 Fofana), Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson, Hadziahmetovic, Meha (Dk. 61 Ömer Ali Şahiner), Bajic (Dk. 79 Halil İbrahim Sönmez), Rangelov



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Alparslan Erdem, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 82 Attamah), Visca, Mossoro (Dk. 86 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder, Adebayor (Dk. 71 Mustafa Pektemek)



Goller: Dk. 15 Yalçın Ayhan, Dk. 54 Adebayor, Dk. 90+3 Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 8 Mahmut Tekdemir, Dk. 52 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 51 Ali Turan, Dk. 52 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)





