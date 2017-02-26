Başakşehir kazandı, beklemeye geçti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde iyi yükselen Mustafa Pektemek kafayla topu filelere gönderdi: 0-1



18. dakikada Mehmet Güven'in hatalı pasında savunmanın arkasında topla buluşan Cengiz Ünder, kaleci Karcemarskas'la karşı karşıya kaldı. Cengiz Ünder'in vuruşunda, Karcemarskas topa sahip oldu.



31. dakikada Delarge, sağ kanattan getirdiği topu ön direkteki Bifouma'ya aktarmak isterken meşin yuvarlak bu bölümdeki oyuncuları geçerek arka direkteki Maher'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Volkan Babacan son anda topu kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



48. dakikada ceza alanında Visca ile Mossoro arasındaki paslaşmada topla son olarak buluşan Mossoro'nun vuruşunda, savunmaya da çarpan top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.



57. dakikada ceza yayı üzerinde topa sahip olan Maher, meşin yuvarlağı geriden gelen Ndiaye'ye kazandırdı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



64. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla bulaşan Bifouma'nın şutunda kaleci Volkan Babacan'dan seken topu savunma oyuncuları kornere gönderdi. Aynı dakika içinde kullanılan köşe atışında altıpas üzerindeki Ndiaye'nin kafa vuruşunda, top direğe çarparak auta çıktı.



70. dakikada Mossoro, topu ceza alanına hareketlenen Visca'nın önüne bıraktı. Bu futbolcu, kalesini terk eden Karcemarskas'ın yanından topa dokundu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



90+1. dakikada Medipol Başakşehir'de Epureanu, rakibine yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.



Medipol Başakşehir, müsabakayı 1-0 kazandı.

Stat: Osmanlı



Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş



Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven (Dk. 46 Webo), Musa Çağıran, Ndiaye, Maher (Dk. 77 Erdal Kılıçaslan), Delarge (Dk. 59 Luiz Carlos), Bifouma



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca (Dk. 89 Eren Albayrak), Mossoro (Dk. 79 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder (Dk. 74 Napoleoni), Mustafa Pektemek



Gol: Dk. 7 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir)



Kırmızı kart: Dk. 90+1 Epureanu (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 25 Delarge, Dk. 37 Prochazka (Osmanlıspor)